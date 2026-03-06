Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Kriptoya 3'lü vergi sistemi

Kriptoya 3'lü vergi sistemi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
11:496/03/2026, пятница
G: 6/03/2026, пятница
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni mali torbaya göre, kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin vergi kapsamına alınması öngörülüyor.
Yeni mali torbaya göre, kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin vergi kapsamına alınması öngörülüyor.

Meclis'te görüşülen yeni mali torbaya göre, kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin vergi kapsamına alınması öngörülüyor. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler üzerinden işlem vergisi uygulanması planlanıyor. Düzenlemenin temel amacı vergilendirme dışında kalan yeni ekonomik alanların sisteme dahil edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi olarak ifade edildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının işlem bazlı vergi, kazanç üzerinden vergi ve komisyon gelirlerinin yüzde 20'si oranında KDV olmak üzere üçlü bir vergi sistemi oluşturulduğunu söyledi.

SEKTÖR TRANSFER ÜCRETLENDİRMESİNE KARŞI

Sektörün en önemli itirazlarından birinin 'transfer' işlemlerinin vergilendirilmesi olduğunu söyleyen Gönençer, kripto varlığın bir cüzdandan diğerine aktarılmasının ekonomik bir kazanç doğurmadığını vurguladı. Transfer kavramının; kullanıcıların varlıklarını soğuk cüzdana çekmesi, platformlar arası aktarımlar veya saklama kuruluşlarına transferler gibi çok sayıda işlemi kapsadığını belirterek, transferlerin vergilendirme kapsamından tamamen çıkarılmasını önerdi.


#Meclis
#Kripto
#TSPB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Baharın müjdecisi 2026'nın son cemresine geri sayım!