Kriptoya 3'lü vergi sistemi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının işlem bazlı vergi, kazanç üzerinden vergi ve komisyon gelirlerinin yüzde 20'si oranında KDV olmak üzere üçlü bir vergi sistemi oluşturulduğunu söyledi.

Sektörün en önemli itirazlarından birinin 'transfer' işlemlerinin vergilendirilmesi olduğunu söyleyen Gönençer, kripto varlığın bir cüzdandan diğerine aktarılmasının ekonomik bir kazanç doğurmadığını vurguladı. Transfer kavramının; kullanıcıların varlıklarını soğuk cüzdana çekmesi, platformlar arası aktarımlar veya saklama kuruluşlarına transferler gibi çok sayıda işlemi kapsadığını belirterek, transferlerin vergilendirme kapsamından tamamen çıkarılmasını önerdi.