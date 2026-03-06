Kriptoya 3'lü vergi sistemi

Meclis'te görüşülen yeni mali torbaya göre, kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin vergi kapsamına alınması öngörülüyor. Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler üzerinden işlem vergisi uygulanması planlanıyor. Düzenlemenin temel amacı vergilendirme dışında kalan yeni ekonomik alanların sisteme dahil edilmesi ve vergi adaletinin güçlendirilmesi olarak ifade edildi.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kripto varlık hizmet sağlayıcılarının işlem bazlı vergi, kazanç üzerinden vergi ve komisyon gelirlerinin yüzde 20'si oranında KDV olmak üzere üçlü bir vergi sistemi oluşturulduğunu söyledi.
SEKTÖR TRANSFER ÜCRETLENDİRMESİNE KARŞI
Sektörün en önemli itirazlarından birinin 'transfer' işlemlerinin vergilendirilmesi olduğunu söyleyen Gönençer, kripto varlığın bir cüzdandan diğerine aktarılmasının ekonomik bir kazanç doğurmadığını vurguladı. Transfer kavramının; kullanıcıların varlıklarını soğuk cüzdana çekmesi, platformlar arası aktarımlar veya saklama kuruluşlarına transferler gibi çok sayıda işlemi kapsadığını belirterek, transferlerin vergilendirme kapsamından tamamen çıkarılmasını önerdi.