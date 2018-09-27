Ekonomi Kritik karar sonrası dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz piyasaları güne sakin başladı (27 Eylül 2018 dolar ve euro fiyatları)

Kritik karar sonrası dolarda son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, dövizler yeni güne sakin başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,1270 liradan, avro ise 7,1920 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi DHA
27 Eylül 2018 dolar ve euro fiyatları
27 Eylül 2018 dolar ve euro fiyatları

Fed Başkanı Jerome Powell, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Faiz oranındaki değişim, para politikasında herhangi bir değişikliğe değil, politikanın beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğine işaret ediyor" dedi.

Powell, genel büyüme görünümünü olumlu bulduğunu, istihdamın yüksek olması, işsizliğin azalması ve ekonomiye güvenin artması gibi nedenlerle faiz artışına gidildiğini söyledi ve mali sistemin daha güçlü olduğuna inancının tam olduğunu ekledi.

Powell, faiz artırımının Fed'in ekonomide gördüğü gücü yansıttığını ve kademeli olarak faiz oranlarını normal seviyelere çıkararak başladıkları para politikasını normalleştirme sürecinde bir adım daha attıklarını söyledi.

Dolar güne sakin başladı

FED'in açıklamaları sonrası döviz piyasaları güne sakin başladı. Kapalıçarşı'da 6,1250 liradan alınan dolar 6,1270 liradan satılıyor. 7,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1070 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1700 lira olmuştu.

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