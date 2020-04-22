Kronik hastalığı bulunan çalışan rapor arıyor!

Kronik hastalığı bulunan çalışan iş yerine vermek üzere rapor almak için hastanelerin yolunu tutuyor.

Sokağa çıkmaları yasak olan kronik hastalığı bulunan çalışanlar kamuda idari izinli sayılırken özel sektör de ise kimi işverenlerin rapor baskısı ile karşı karşıya kalıyor.

Senelik izinlerini kullanıp evlerine çekilen kronik hastalığı bulunan çalışanlar, izin sürelerini doldurmalarının ardından ücret kaybına uğramamak için sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen hastanelerin yolunu tutuyor.

ÇALIŞANA 3 SEÇENEK!

Koronavirüs nedeniyle çalıştığı iş yerinde alınan karar doğrultusunda evlere gönderildiklerini bir haftalık evden çalışma uygulamasının ardından kendilerine yıllık, ücretsiz ya da raporlu izin şeklinde 3 seçenek sunulduğunu kaydeden kimi çalışanlar, rapor için hastanelere gitmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

400 TL'YE KADAR RAPOR ÜCRETİ

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda çoğu hastane koronavirüs nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülürken, özellikle devlet hastanelerindeki yoğunluktan kaynaklı özel hastaneleri tercih edenler ise rapor için 400 TL'ye kadar çıkan muayene ücretini ödüyor.

ÇALIŞAMAZ RAPORU KABUL EDİLMEDİ

Kronik astımı bulunduğu için çalıştığı restorana gidemeyen Süleyman Doğan, hastaneden aldığı çalışamaz raporunu iş yerinin kabul etmediğini belirtiyor. Hastaneden aldığı raporda süre belirtilmediği için çalıştığı iş yerinin süreli rapor istediğini bunun üzerine yeniden gittiği aile hekiminin ise 5 günlük rapor verdiğini daha sonrada gittiğinde ise artık rapor verilmediğinin kendisine söylendiğini ifade ediyor.

20 GÜN SONRA YENİSİNİ ALAMADI

Kronik hastalığı bulunduğunu belirten bir fabrika çalışanı aldığı 20 günlük raporun süresinin sona erdiğini, artık hastanelerin kendisine rapor vermediğini patronun ise rapor al dediğini kaydederken, 2 yıldır hiper tansiyon hastası olduğunu ve raporlu ilaç kullandığını dile getiren başka bir çalışan ise, ilaç raporunda hiper tansiyon yazmasına rağmen iş yerinin hastaneden kronik tansiyon yazılı yeni bir rapor getirmesi gerektiği aksi takdirde kronik hasta sayılmayıp ise çağrılacağının kendisine söylendiğini ifade ediyor.

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Rapor için özel hastanelere gidenler ise farklı ücretleri ödemek zorunda kalıyor.

GİRİŞ ŞART!

Gittiği özel hastanelerde evde kalmak için rapor istediğini kaydeden A.Ç. yaşadığı süreci şu sözlerle aktarıyor;

''Kendimde ve ailemde kronik bir rahatsızlık olduğu için evde kalmam gerekiyordu. Gittiğim hastanenin veznesindekiler, “Hasta olmadan rapor veremiyoruz. O nedenle giriş açmamız gerekiyor. Eğer acilden gelirseniz bunun rakamı 140 lira dediler. Sonra farklı bir özel hastaneye gittim ve orada da aynı yanıtı aldım. Burada da fiyat 180 liraydı. Sonrasında başka bir özel hastaneye gittim. Burada ise rakam 400 TL'ye kadar çıktı.''

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR GEÇERLİ

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında mart ayının ikinci haftasında kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını açıkladı.

Ayrıca tek seferde 10 gün şeklinde verilebilen rapor süresi de 14 güne çıkarıldı.

3 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN BAŞVURU

Koronavirüsten kaynaklı getirilen tedbir ve yasaklar sonrasında çalışanlarını evlere gönderen işverenler için kısa çalışma ödeneği devreye alındı. Faaliyetlerini durduran veya azaltan işverenler kısa çalışma ödeneğine başvurarak her bir çalışanı için 3 ay boyunca geçici maaş desteği alabilecek. Aylık minimum bin 752 TL maksimum da 4380 TL olarak hesaplara yatırılacak maaş desteğine şimdiye kadar 270 bin şirket 3 milyondan fazla çalışan için başvuru yapıldı.

AYLIK 1177 TL DESTEK!

TBMM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde kabul edilen koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemleri içeren düzenlemeyegöre, ücretsiz izne çıkarılanlara aylık nakit desteği gelirken, işten işçi çıkarmalar 3 aylığına yasaklandı. Yeni düzenlemeyle ücretsiz izne ayrılan ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ve 15 Mart’tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlanacak.

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