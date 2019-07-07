Ekonomi Kruvaziyerde rota İstanbul
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kruvaziyerde rota İstanbul

İstanbul'u yeniden rotalarına ekleyen kruvaziyer işletmecileri, Galataport'un tamamlanması ve Yenikapı limanının hayata geçirilmesiyle şehrin, yıllık cirosu 35 milyar doları bulan kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon haline geleceğini belirtiyor. Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Alnıtemiz, "İstanbul'da yeni limanlar ve yeni havaalanı ile gökyüzü denizle buluşacak. 2020 itibarıyla İstanbul konumlandırmalı turlarımız artacak" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul yıllık cirosu 35 milyar doları bulan kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon haline gelecek.
İstanbul yıllık cirosu 35 milyar doları bulan kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon haline gelecek.

İstanbul'u yeniden rotalarına ekleyen kruvaziyer işletmecileri, Galataport'un tamamlanması ve Yenikapı limanının hayata geçirilmesiyle şehrin, yıllık cirosu 35 milyar doları bulan kruvaziyer turizminde önemli bir destinasyon haline geleceğini belirtiyor.

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kruvaziyer sektörünün büyümesi için öncelikle altyapının gelişmesi gerektiğini söyledi.

  • Kruvaziyerlerin ülkeye gelmesi için yeni limanlarının yapılması gerektiğine dikkati çeken Alnıtemiz, Türkiye limanlarının rotada olmadığı zaman Akdeniz çanağının da kaybedildiğini vurguladı.

Alnıtemiz, yıllık cirosu 35 milyar doları bulan, 28 milyon yolcunun seyahat ettiği dünya kruvaziyer turizmi için İstanbul'un önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, Galataport ve Yenikapı kruvaziyer limanı projelerinin tamamlanarak hayata geçirilmesiyle şehrin hub haline geleceğine dikkati çekti.

Alnıtemiz, "İstanbulsuz bir Karadeniz programı, bir Ege programı; Antalyasız bir Doğu Akdeniz, hatta bir Kızıldeniz programı düşünülemez. İstanbul'da yeni limanlar ve yeni havaalanıyla gökyüzü denizle buluşacak. Bu gelişmelere paralel olarak biz de seferlerimizi arttıracağız" diye konuştu.

Önce İstanbul, sonra Çanakkale

Alnıtemiz, ekimde başlayacak yeni tur programları kapsamında Celestyal Crystal gemilerinin İstanbul Sarayburnu'na yanaşacağını, çoğu Amerikalı ve İspanyol olmak üzere bin 200 yolcunun kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfedeceğini anlattı.

Kruvaziyer turizmin, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlaması açısından önemine işaret eden Alnıtemiz, "Ortalama rakamlara göre 4 bin kişilik bir gemi uğramış olduğu bir limanda 700 bin dolara yakın ekonomi yaratıyor" dedi.

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Alnıtemiz, İstanbul'dan sonraki rotalarının Çanakkale olduğunu belirterek, yabancı turistler için Çanakkale, Gelibolu ve Truva'nın önemli bir kültürel değer olduğunu, turistlerin buraları ziyaret edeceğini söyledi.

Alnıtemiz, "Bu sezon içinde İstanbul'a düzenli gelen tek kruvaziyer firması olacağız. 2020 itibarıyla İstanbul konumlandırmalı turlarımız artacak" değerlendirmesinde bulundu.

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