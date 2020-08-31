'Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi' eylülde faaliyete geçecek

Koronavirüs öncesi Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerin tek bir noktada toplanması için yapımı süren Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin tamamlanması bekleniyordu. Beklenen haber geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çamlıca tepesinde dağınık halde bulunan radyo ve televizyon vericilerinin tek bir noktada toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen, yayın faaliyetleri RTÜK tarafından yürütülen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde son aşamaya gelindi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla Mart 2016'da çalışmalarına başlanan kulenin eylül ayında hizmete alınması planlanıyor.

Kuleden bugün başlayacak test yayınları, İstanbul il merkezine yönelik radyo yayını yapma hakkı bulunan kuruluşların tamamının yayınlarının iletileceği şekilde yapılacak. Test yayınları, salı günü 06.00'ya kadar sürecek.

FOTOĞRAF 11 Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Daha sonra da kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı. Kulenin elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla geçen mart ayında kısmi test yayınlarına başlanmıştı. Koranavirüs salgını nedeniyle yavaşlayan test çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Kuledeki elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kulenin yayın için faaliyete geçeceği belirtildi. Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde bulunan lokanta ve seyir terasları gibi sosyal alanların ise daha sonra devreye sokulacağı belirtildi. Bu alanlardaki çalışmaların da hızla devam ettiği belirtildi. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne hemen başlanması bekleniyor. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca Tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi. 2020 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanan kule bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule 4 katı yerin altında her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak. Kulenin bu yıl hizmete alınması planlanıyor. 32 bin metrekare inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı. İstanbul'un sembolü olacak: Çamlıca Kulesi için geri sayım başladı İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Mart ayından bu yana kulede sürdürülen test yayınlarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Test yayını çalışmaları bitip kule faaliyete geçince Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümüne başlanacak. Kuledeki sosyal alanlar ise daha sonra devreye alınacak. BiP'te paylaş

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Kuleden yayınlar 10 Eylül'de başlıyor

Kulenin faaliyetleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu teknik uzmanlarınca da yerinde takip edilecek.

Kule AŞ ile sözleşme süreçlerinin tamamlanması, 1-10 Eylül 2020 tarihlerinde geçiş test ve deneme yayınlarına yönelik çok taraflı çalışmaların yürütülmesi ve 10 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınların Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nden yapılmaya başlanması ile Çamlıca mevkisinde bulunan diğer kulelerin kaldırılması süreci başlayacak.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara RTÜK tarafından gerekli bilgilendirmeler de yapıldı.

FOTOĞRAF 15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Çamlıca Kulesi'ni yerinde inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



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