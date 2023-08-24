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Ekonomi

Küçükbaşlara hijyen havuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvanların paraziter hastalıklarını önlemek için yıkama havuzları kuracak. Havuzlarda küçükbaş hayvanların uyuz, kene, kan emen sinekler, bit ve pireden arınması sağlanacak. Yılda bir kez yıkanacak olan koyun ve keçilerin et, süt ve tiftik verimliliğinin yüzde 20 artırılması hedefleniyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Küçükbaşların hijyenik olarak arındırılacağı havuzlar, aynı zamanda insanların hayatını tehdit eden hastalıklara da önlem oluyor.

Küçükbaşların hijyenik olarak arındırılacağı havuzlar, aynı zamanda insanların hayatını tehdit eden hastalıklara da önlem oluyor.

Küçükbaş hayvanların dış ortamdan kaynaklı karşılaşabileceği paraziter hastalıklara önlem için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paraziter yıkama havuzları kurulacak. Kurulan havuzlar sayesinde küçükbaş hayvanlar arasında hızla yayılan, verim düşüklüğüne ve hayvanlarda hastalık ve ölümlere yol açan bakteri ve parazit hastalıkları en aza indirgenecek. Böylece üreticiler ciddi ekonomik kayıplar yaşama riskini azaltırken oluşabilecek hastalıklardan tüketici de etkilenmemiş olacak.


VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

Kurulacak havuzlar ile küçükbaş hayvanlar uyuz böcekleri, keneler, kan emen sinekler, bit, pire ve tahtakurularını içeriğindeki dış deriye ve canlıya zarar vermeden böcekleri öldüren maddeler sayesinde daha verimli olacak. Bu hayvanlar yılda bir kez yıkanacak ve gerekli görüldüğü durumlarda hayvanlardan çıkan yünler de bu havuzlara sokulacak. Dış parazitlerin kurulacak havuz sayesinde minimuma çekilmesi ile koyun ve keçilerde verimliliğin artırılması hedefleniyor. Havuzlardaki ilaçlı su uygulamasının içerisinde gerekli mineral ve vitaminler bulunuyor. Uygulanacak yöntemle yıl içerisinde elde edilen et, süt ve tiftik verimliliğinin yüzde 20 artırılması hedefleniyor.


#Ekonomi
#küçükbaş
#hijyen
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