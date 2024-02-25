Kuluçka Merkezi'nden genç girişimcilere fırsat

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’nin (UGİK’24) 8.’si “Global Harmony” temasıyla gerçekleşti. Kongrede konuşma yapan Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, “Bizim tüm dünyayı saracak bir uyumu içimizden çıkartmamız, ülkemizden başlayarak yaymamız gerekiyor. Tarihimizin bize verdiği manevi miras başta olmak üzere bu ülkenin sahip olduğu pek çok şans var” dedi.