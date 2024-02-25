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Ekonomi

Kuluçka Merkezi'nden genç girişimcilere fırsat

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) ülkelerinin gençlerini yenilikçi, girişimcilik konusunda teşvik etme ve yeteneklerini geliştirme amacı taşıyan Uluslarası Kuluçka Merkezi'nin (IIC) açılışı dün İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yapıldı.

Saliha Engin
04:00 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 05:14 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kuluçka Merkezi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Geçen yıl Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji şirketlerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi.
Kuluçka Merkezi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Geçen yıl Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji şirketlerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Bilişim Vadisi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında imzalanan üçlü anlaşma doğrultusunda kurulan Merkez, az gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik dengesizliği yeni girişimcilerin geliştireceği projelerle aşmayı planlıyor. IIC, finans teknolojisi, e-ticaret, gıda teknolojisi, tarım teknolojisi, spor teknolojisi, robotik, eğitim teknolojisi, iklim teknolojisi, blokzincir, yapay zekâ, oyun gibi farklı alanlarda girişimcilere küresel pazarda kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.


2030'A KADAR 100 TURCORN

Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi: “Sadece 4 yılda ülkemizden çıkan 7 Turcorn ve finansal teknolojiden yapay zekâya sayısız başarı hikâyesi marka olduğumuzun ispatı niteliğindedir. Girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla, nitelikli altyapı ve programlarla buluşturursak 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefini gerçeğe dönüştüreceğiz.”


#Ekonomi
#girişim
#İslam İşbirliği Teşkilatı
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