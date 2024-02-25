Kuluçka Merkezi'nden genç girişimcilere fırsat

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Bilişim Vadisi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) arasında imzalanan üçlü anlaşma doğrultusunda kurulan Merkez, az gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik dengesizliği yeni girişimcilerin geliştireceği projelerle aşmayı planlıyor. IIC, finans teknolojisi, e-ticaret, gıda teknolojisi, tarım teknolojisi, spor teknolojisi, robotik, eğitim teknolojisi, iklim teknolojisi, blokzincir, yapay zekâ, oyun gibi farklı alanlarda girişimcilere küresel pazarda kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.
2030'A KADAR 100 TURCORN
Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi: “Sadece 4 yılda ülkemizden çıkan 7 Turcorn ve finansal teknolojiden yapay zekâya sayısız başarı hikâyesi marka olduğumuzun ispatı niteliğindedir. Girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla, nitelikli altyapı ve programlarla buluşturursak 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefini gerçeğe dönüştüreceğiz.”