Kur Korumalı Mevduat dönemi resmen kapandı

09:2424/01/2026, Cumartesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliğin yürürlükten kaldırıldığını duyururken karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadeleri sona eren
Kur Korumalı Mevduat
hesaplarına ilişkin düzenlemelerde değişikliğe gitti.

Yeni kararla birlikte Aralık 2021'de hayata geçirilen uygulamada sona gelindi.


Resmi Gazete’de yayımlandı


Vadeleri sona eren KKM hesaplarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 2026/1 ve 2026/2 sayılı tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)" yürürlükten kaldırıldı.


TCMB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiş ve bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.


Öte yandan altın hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm ve altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılması (FATSİ) uygulamasında vadeler devam ettiği için bu uygulama sürüyor.


KKM uygulaması


Kur Korumalı Mevduat (KKM), Türk lirası mevduat sahiplerini döviz kurundaki artışlara karşı korumayı amaçlayan bir finansal uygulamadır.


Bu sistemde, TL mevduata verilen faiz getirisi kur artışının altında kalırsa aradaki fark Hazine veya Merkez Bankası tarafından karşılanır.


KKM, Aralık 2021’de döviz kurlarındaki hızlı yükselişi frenlemek ve TL’ye olan güveni artırmak amacıyla hayata geçirildi.


