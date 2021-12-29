Kur korumalı TL mevduatına yasal destek yolda

Ekonomide Türkiye modeline ilişkin kararlar uygulanmaya başlarken, yasal düzenlemeler için de çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 9 maddeden oluşan mini bir ekonomi paketi hazırlanması planlanıyor.

Yasa teklifi hazırlıkları kapsamında yarın Meclis’te bir toplantı yapılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katılacak.

u toplantının ardından son şeklini alması beklenen teklifin 4 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunulması ve 14 Ocak’a kadar da yasalaştırılması planlanıyor.

MEVDUAT SİSTEMİNE YASAL ZEMİN

Teklifte, kur korumalı TL vadeli mevduatla ilgili düzenleme olacak. Sistem geçtiğimiz hafta uygulamaya girdi ancak dövizini bozdurup Türk lirası vadeli hesaplara geçenlere yapılacak ‘fark’ ödemeleriyle ilgili yasal altyapı olması gerekiyor. Düzenlemeyle bu sağlanmış olacak.

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Öte yandan, söz konusu sisteme ilişkin, “Ödeme yapılabilmesi için ek bütçeye ve ek bütçe kanununa ihtiyaç var” iddiaları gündeme getirildi. AK Parti’nin ekonomi kurmayları ise ihtiyaç olması halinde ek ödeneklere mevzuatın imkan tanıdığını belirterek, ek bütçe kanunun çıkarılmasına gerek olmadığına dikkat çekti.

Kurmaylar, “Ayrıca biz yaptığımız işin ek bütçe gerektirmeyeceği kanaatindeyiz. Kötümser iktisatçılar gibi düşünmüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

FOTOĞRAF 4 Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.<br><br> Sıfır stopaj oranı, kur korumalı mevduat sisteminin yürürlüğe alındığı tarih olan 21 Aralık'tan itibaren sistem kapsamında açılan tüm hesapları kapsıyor.<br><br> Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak.<br><br> Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmayacak: Resmi Gazete'de yayımlandı Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanması yürürlüğe girdi.

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FİYAT FARKI, KADEMELİ TARİFE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık’taki kabine toplantısı sonrası açıkladığı, bireysel emeklilikte devlet katkısını yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılması ile ihracat ve sanayi şirketleri için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 1’e indirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler de teklifte yer alacak.

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Doğal gazda geçilecek kademeli tarife ile kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı düzenlemesi de teklife girmesi bekleniyor.

Bankalara zorunlu karşılık teşviki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık ve komisyon teşviki uygulayacak. Ayrıca Komisyonlarla ilgili kararı bankalara ileten TCMB, kararında yer alan ifadelerden bazıları şöyle sıralandı: “Dolar olarak tutulan döviz tutarlarının dolar cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmından yıllık 0,015 komisyon alınmasına karar verildi.”

Yastık altı altınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu açıklamıştı. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için teşvik edici yeni araçların devreye alınmasına ilişkin düzenlemelerin de paketle getirilmesi hedefleniyor. Söz konusu düzenlemeyle vatandaşların altın birikimlerini ekonomiye kazandırmakla ilgili tereddütlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı TL vadeli mevduattan birden fazla kez yararlanılabilecek