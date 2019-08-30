Ekonomi Kur ve faiz riskine karşı TLREF modeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur ve faiz riskine karşı TLREF modeli

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk Lirası referans faiz oranı TLREF'i oluşturduklarını duyurdu. Çetinkaya, "TLREF modeline dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına ve bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduklarını belirterek, "Bankalarımız uzun vadeli TL finansman sağlamak, daha da ziyade sabit faizli uzun vadeli TL kredilerinin faiz riskini yönetmek için yurt dışında milyarlarca dolar tutmak durumunda kalıyor. TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak" dedi.

Murat Çetinkaya

ZİRAAT BANKASI BAŞLATTI

Ziraat Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklama ile TLREF'e endeksli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilmesi için çalışmalara başladığını duyurdu. TLREF'e dayalı olarak gerçekleştirilen bu ilk ihracın büyüklüğü 750 milyon lira olurken, tamamını 81 kurumsal yatırımcı aldı.

TL İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Murat Çetinkaya, Ziraat Bankası'nın ardından diğer bankaların da seri bir şekilde benzeri ihraçlar yapmalarını ve değişken faizli krediler vermelerini beklediklerini söyledi. TLREF'in Türk lirası varlıklar için önemini anlatan Çetinkaya, dünyanın en önemli gösterge değişken faizi olarak anılan LIBOR'un 2021'den sonra ilan edilmeyeceğini anımsattı. Çetinkaya, G-20 ligindeki ülkelerin artık gerçek işlemlere ve manipule edilemeyecek işlem derinliğine sahip piyasalarda oluşan gecelik faizlere dayalı bir altyapı kurmaya çalıştığını belirterek, "Biz finansal sistemin yeni bir pusula aradığı bu konjonktürde Türk lirası için büyük bir fırsat gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da desteğiyle BİST Repo Piyasasında zorunlu karşılık uygulaması kaldırılınca, BİST olarak iki repo piyasamızı birleştirerek likiditeyi konsolide ettik ve uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk" diye konuştu.

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BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

  • Berat Albayrak
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TLREF'e ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi "TLREF", BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Albayrak, İhracat Ana Planı'nın da sanayici ve ihracatçılara hayırlı olmasını diledi.

EKONOMİDEKİ TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

  • Murat Uysal
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü belirterek, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü destekliyor" Uysal, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyelerine sunumunda, "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve toparlanmanın güç kazanması açısından önemli" dedi.

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