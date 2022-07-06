Kurban derilerinden 5 milyar TL’lik katkı

Kurban derilerinin işlenip ürünlere dönüştürülmesiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkı sağlanacak. Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, Kurban Bayramı’nın sektörün ham madde ihtiyacı açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bu yıl 7-8 milyon deriye ihtiyaç duyduklarını belirten Uyguner, “Her sene ihtiyacımız yüzde 20 ile 30 arasında artış gösteriyor. Bayramda yapılan kesimlerin ekonomik büyüklüğü 500 milyon TL. Deriler ayakkabı, çanta, ceket haline gelince 5 milyar TL’lik bir ekonomik değere ulaşıyor” dedi.

YÜZDE 40’I HEBA OLUYOR

Uyguner, deri sektörü olarak Kurban Bayramı’nda doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle atık derilerin sektöre kazandırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Kurbanların kurallara uygun ve ekonomiye kazandırılacak şekilde dikkatli kesilmesi gerektiğine işaret eden Uyguner, “Yıllardır Türkiye’nin bu kanayan yarası. Birçok ürün profesyonel veya uygun şartlarda makine yüzümü yapılmadığı için heba oluyor. Türkiye’de her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30’u Kurban Bayramı’nda gerçekleşiyor. Derilerin yüzde 30-40 yanlış kesim ve saklama nedeniyle heba oluyor” diye konuştu.

GÜNEŞTE BIRAKMAYIN

TDSD Başkanı Burak Uyguner, kurban kesiminde yapılan hataların veya çöpe atmanın sektörü olumsuz bir şekilde etkilediğini söyleyerek, şu tavsiyelerde bulundu: “Profesyonel veya uygun şartlarda makine yüzümü yapılması lazım. Kurban derilerinin tüyü dışarıda kalacak şekilde, iç kısımlarının kristal tuzlarla tuzlanıp, kapatılması gerekiyor, Deriler güneş altında tutulmamalı ve en kısa zamanda toplanma merkezlerine teslim edilmeli.”

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