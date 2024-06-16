Kurban derisi ayrı bir değer

Türk deri sektörü, Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanların derilerinin ekonomiye kazandırılması için harekete geçti. Bayramda elde edilen derilerin Türkiye ekonomisine yaklaşık 500 milyon lira katkı sağladığını ifade eden Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, bu sene 11 milyon büyükbaş derisi ve yaklaşık 50 milyon adet de küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Uyguner, “Alt sektörlerimizin de büyümesiyle ihtiyaçlarımız daha da artıyor. Kurban derilerinin ekonomiye 500 milyon lira katkısı var. Bu deriler, nihai ürüne yani ayakkabı, çanta, cüzdan, ceket haline getirildiğinde ise 15 milyar liralık bir katma değer sağlanıyor. Ham deriden bitmiş ürüne yaklaşık 10 katı kadar bir değer katıyor” değerlendirmesi yaptı.

6 MİLYON AYAKKABI YAPILIR

Bayramda işin ehli olmayan kişilerin parçaladığı derilerle 6 milyon ayakkabı, 1,5 milyon çanta üretmenin mümkün olduğunu belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ise, “Derileri heba ettiğimiz için ham deri ithal etmek zorunda kalıyoruz. Kurbanlıkların derileri makine ile yüzülmeli” dedi. Gündoğdu, kurbanlık 1 milyon hayvandan ancak 300 bin kadar derinin ekonomiye kazandırılamadığını söyledi.

KESİMDE HEBA ETMEYELİM

Gündoğdu, “Kurban Bayramı’nı tarihi hava sıcaklıklarının olduğu zamanlarda zamanlarda geçireceğiz. Kurbanlarımızı usta kasapların kesmesini organize ettiğimiz gibi, havalar sıcak olduğu için derinin soğutulması ve tuzlanması gerekiyor. Bu zincirin bir halkası eksik olursa derilerimizin çöp olur. Milyonlarca liralık derileri heba etmeyelim” çağrısında bulundu.

KESİMLERİN YÜZDE 30'U BAYRAMDA

Kurban Bayramı’nın sektör için çok önemli olduğunu aktaran Burak Uyguner şunları kaydetti: “Bayram, sektörün ham madde ihtiyacı anlamında çok önemli bir yere sahip. Türkiye’de yaklaşık 55 milyon küçükbaş hayvan, 17 milyon civarında da büyükbaş hayvan var. Her Kurban Bayramı’nda ortalama 900 bin adet büyükbaş ve 2 milyon 700 bin adet küçükbaş hayvan kesilmektedir. Bu sene de ortalamalara yakın bir seyir bekleniyor. Türkiye’de her yıl hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 30'u Kurban Bayramı'nda gerçekleşiyor.”







