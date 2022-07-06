Ekonomi Kurban Bayramına 3 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı Kurbanlıkların yüzde 80i satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurban Bayramı’na 3 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı: Kurbanlıkların yüzde 80’i satıldı

Bayrama 3 gün kala vatandaşların kurbanlık alma telaşı sürüyor. Pazarlarda hayvanların neredeyse yüzde 80'i satıldı. Hatta bazı pazarlarda kurbanlık kalmadı. Besici Murat Çakan "Fiyatlarda düşüş var. Büyük kurbanlıklar satıldı” dedi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Kurbanlıkların yüzde 80’i satıldı
Kurban Bayramı’na son üç gün kala pazarlarda hayvanların neredeyse yüzde 80'i satıldı.

Vatandaşların kurban alma telaşı tüm hızıyla sürüyor. Kurban Bayramı’na son üç gün kala pazarlarda hayvanların neredeyse yüzde 80’i satıldı. Hatta bazı pazarlarda kurbanlık kalmaması nedeniyle vatandaşlar, kurban alabilmek için İstanbul’un değişik bölgelerine gitmek zorunda kalıyor. Besiciler kurbanlık artışının son 1 hafta içinde fiyatların yüzde 10-15 gerilemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Satışlardan ve müşteri ilgisinden memnun olan besiciler kurban alımının son güne bırakılmaması uyarısında bulunuyor. Yeni Şafak olarak, bayrama üç gün kala Kayaşehir kurban pazarını ziyaret ettik.

ACELE EDİN HAYVAN KALMAZ

20 yıldır hayvancılıkla uğraşan besici Yunus Çöker, Ağrı’dan getirdiği 62 büyükbaş hayvanın 50’sini sattıklarını söyledi. Kendisinin fiyatlarda indirim yapmadığını ancak bazı çadırlarda fiyatların yüzde 10-15 oranında düştüğünü kaydeden Çöker, vatandaşların ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Arkadaşımız Mesude Demirhan, kurban pazarında fiyatları yerinde inceledi.
Arkadaşımız Mesude Demirhan, kurban pazarında fiyatları yerinde inceledi.

40 yıldır besicilik yapan Yavuz Baran da Ağrı’dan getirdikleri 115 büyük hayvanın 40’ını sattığını belirterek, “Elimizde mal kalmasın diye bir telaşa kapılarak, fiyatları düşürdük. Hayvan başı 3 bin lira indirim yaptık. Vatandaş son günü bekleyecek ama hayvan da bulamayacak” diye konuştu.

BÜYÜK KURBANLIKLAR BİTTİ

Kars’tan 136 hayvan getirdiğini ve 93 tanesini sattığını belirten Murat Çakan da “Özellikle hafta sonu çok yoğunluk oldu. Fiyatlar da geçen haftaya göre düştü. Büyük kurbanlıklar satıldı, şimdilik küçüklere ilgi yok” diye konuştu.

Arz ve talepte sıkıntı yok

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurban satışlarında arz ve talepte sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Karaca, “Hayvanların çoğu satıldı. Kurbanlıkların fiyatları ilk geldiğinde yüksek olur. Zamanla fiyat dengelenir. İlk gün 35 bin liraya satılan kurbanlıklar bugün 32 bin liraya düştü. Pazarlarda satışlar gayet iyi. Alan da satan da memnun” ifadelerini kullandı.

Kurbanı küpesinden sorgulayın

  • Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalırken hayvan pazarlarında kurbanlık sıkıntısı bulunmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, kurbanlık alımında vatandaşları dikkat etmesi gereken detaylar konusunda uyarıyor. Bunların başında ise ‘kulak küpesi’ geliyor. Kulak küpesi bulunmayan kurbanlıkların alınmaması tavsiye ediliyor. Kulak küpesi sorgusu ile hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi ve durumunu öğrenilebiliyor. Ayrıca hayvanın hangi tarihte hangi aşıyı vurulduğu da sistemde yer alıyor.

Kurban kesim fiyatları belli oldu
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesim fiyatları belli oldu.
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Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
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Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, kurban kesim fiyatlarının belirlendiğini ifade etti.
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Berk, kesim fiyatlarının İzmir Kasaplar Odasının girişimiyle, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlendiğini söyledi.
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Buna göre bayramın birinci günü büyükbaş kurbanlık kesimi 600 lira.
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Küçükbaş kurbanlık kesiminin 200 liradan yapılacak.
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Bayramın diğer günlerinde ise büyükbaş kurbanlık kesimi 400 TL'den yapılacak.
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Küçükbaş kurbanlık kesimi ise 150 TL olacak
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Vatandaşları, kurbanlıklarını belgesi olmayan korsan kasaplara kestirmemeleri konusunda uyaran Başkan Berk şunları söyledi:
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\"Kendisi kesim yapmayacak olanlar kurbanını sahte kasaplara değil kasap esnafımıza teslim etmeli.
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. Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak, kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren onaylı iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor.
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Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir
Kurban kesim fiyatları belli oldu
9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar 2022 kurban fiyatlarını ve kurban kesim fiyatlarını araştırıyor. Kurban kesim fiyatları belli oldu. Peki küçükbaş kaç liraya kesiliyor? Büyükbaş kesimi kaç TL? İşte detaylar...

Bir ton 300 kilo geliyor: 'Yiğit' 80 bin liradan satışa çıktı
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Besici Doğan Beggi’nin Sungurlu ilçesine bağlı İmirli köyündeki çiftliğinde 80 bin liradan satışa çıkardığı bir ton 300 kilogram ağırlığındaki boğa, vatandaşların ilgisini çekiyor.<br>
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Beggi yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki simental cinsi boğasını özenle beslediği belirterek, boğayı yetiştirirken ilaç ve hormon kullanmadım. Onu tahıl ve arpa ile besledim. Alıcısına da şimdiden hayırlı olsun.\" diye konuştu.
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Boğayı 8 aylık iken aldığını ve şu anda 1 ton 300 kilogram civarında geldiğini söyleyen Beggi, boğanın ağırlığından dolayı 80 bin TL değerinde olduğunu belirtti.
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Beggi, “Şimdiye kadar 1 avuç da olsa küspe yedirmedik. Her hayvan ile karıştırılacak bir hayvan değil. Paraları boşa gitmez. Ben Yiğit’in alıcılarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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1,3 tonluk kurbanlık boğa 80 bin liradan satışa çıktı
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Bir ton 300 kilo geliyor: 'Yiğit' 80 bin liradan satışa çıktı
Çorum'da Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan 1,3 tonluk boğa, alıcısını bekliyor. 80 bin liradan satışa çıkan boğa vatandaşların ilgisini çekiyor.


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