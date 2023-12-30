Küresel ticarette rekoru tazeledik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu güçlendermeye devam ettiğini söyledi. Bakan Bolat, Türkiye’nin rekor tazeleyerek ilk 9 ayda dünyadan yüzde 1,06 pay aldığına işaret etti. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada güzel bir haberi vatandaşlarla paylaştığını ifade ederek, “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle” notunu paylaştı.

23,7 MİLYAR LİRALIK KAÇAK EŞYA TESPİTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün bakanlığının Ankara’daki yerleşkesinde bulunan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Koruma Kontrol Merkezinde yaptığı basın toplantısında 2023 yılına ait yakalama verileri de paylaştı.Bolat, 2023 yılında toplam 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakaladıklarını söyledi. Yasa dışı ticarete taviz vermeyeceklerini dile getiren Bolat, ”Çabalarımızla hem haksız ticareti engelliyoruz hem devletin gelir kaybını önlüyoruz hem de halkımızın güvenle yaşamasını sağlıyoruz. Gümrüklü sahalarımızda milyonlarca taşıt, eşya ve yolcu kontrol ediliyor. Ülkemizin menfaatlerini korumak adına da kaçakçılık teşebbüslerine geçit vermiyoruz. Türk aile yapısının bütünlüğünü, sağlığını ve gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine asla göz açtırmıyoruz” diye konuştu.

182 MİLYON YOLCU TÜRKİYE’DEN GEÇTİ

Bakan Bolat, kaçakçılıkla mücadelede alanında uzman 7 bin 500 gümrük muhafaza personeliyle sahada olduklarını söyledi. Uzman personelin 2023 yılında gümrüklerde ve sahalarda 182 milyon yolcu, 8,3 milyon konteyner, 966 bin uçak, 108 bin gemi, 4,8 milyon tır ve 5 milyon aracın kontrolünü yaptığını belirten Bolat, ekonomik istikrarı bozacak binlerce yakalama yaptıklarının altını çizdi.

YAKALAMADA YÜZDE 93 ARTIŞ

2023 yılında önceki yıla göre yakalama değer artışının yüzde 93 olduğunu ifade eden Bolat yakalanan eşyaların verilerini de açıkladı. Buna göre; yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon TL değerinde 1.302 adet araç, yaklaşık 3 milyar 210 milyon TL değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan gıda, 8 milyon adedi aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı, 446 milyon adet tütün ve tütün mamulü, yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde 40 milyon adet çeşitli eşya,1 milyon 886 bin adedi tıbbi ilaç olmak üzere toplam 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalandı.







