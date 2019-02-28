Kuru soğanda "sıfır gümrük vergisi"nin süresi uzatıldı

TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı.