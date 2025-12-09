Yeni Şafak
Kuveyt Türk 8,4 milyar mil dağıttı

Kuveyt Türk 8,4 milyar mil dağıttı

9/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Kuveyt Türk, bireysel bankacılıkta hızla büyüyen kart ekosistemi ve yenilikçi ürünleriyle dikkat çekiyor.

Bankanın THY iş birliğiyle sunduğu Miles&Smiles kartları, bugüne kadar 200 bini aşkın kullanıcıya 8,4 milyar mil kazandırdı. Sık seyahat eden müşterilere hitap eden kart, Türk Hava Yolları bilet alımlarında 6 TL = 1 Mil kazanım sağlarken, lounge ve seyahat sigortası gibi ayrıcalıklarla öne çıkıyor.

2026'DA YÜZDE 35 BÜYÜME

Banka, programda 2026 için yüzde 35 büyüme hedefliyor. Özel bankacılık segmentinde sunulan World Elite Kart, üst gelir grubuna hitap ederek havalimanında buggy ve Fast Track hizmetleri, 1.100’den fazla lounge erişimi, yıllık 7 bin TL’ye kadar otopark hakkı, concierge hizmetleri ve yurt dışı restoran harcamalarında yüzde 10 iade gibi geniş ayrıcalıklar sağlıyor. Ayrıca, harcamaların yüzde 0,1’i Altın Puan olarak birikiyor ve 50 TL’ye ulaştığında gram altına dönüşüyor. Öte yandan kart, özel bankacılığı tercih eden müşterilere geniş kapsamlı seyahat ve yaşam avantajları sunuyor.



