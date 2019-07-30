Ekonomi Kuveyt Türk konut ve araç finansmanında kar oranını düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuveyt Türk, konut ve araç finansmanında kâr oranını düşürdü

Kuveyt Türk konut ve araç finansmanında kâr oranını düşürdü

Kuveyt Türk, konut ve araç finansmanlarında kâr oranlarını sırasıyla yüzde 1,47 ve yüzde 1,65'e indirdi.

Haber Merkezi AA
Kuveyt Türk vatandaşların hayallerine kavuşması için önemli bir destek sağladı.
Kuveyt Türk vatandaşların hayallerine kavuşması için önemli bir destek sağladı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre 2019 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuveyt Türk Katılım Bankası, vatandaşlara ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla konut ve araç finansmanlarındaki kâr oranlarını düşürdü.

Banka tüm vade seçeneklerinde, konut finansmanı kâr oranını yüzde 1,47'ye, araç finansmanı kâr oranını yüzde 1,65'e çekti. Konut finansmanında 120 aya, araç finansmanında ise 60 aya varan vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, kampanya ile ev veya araç sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerine kavuşması için önemli bir destek sağlamış olacak.

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