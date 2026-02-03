Kuveyt Türk ortak ATM ağına bir yenisini daha ekledi

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, müşterilerinin günlük bankacılık işlemlerini daha kolay, hızlı ve erişilebilir şekilde yapabilmesi amacıyla ATM ağını genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda banka, sürdürdüğü Yapı Kredi ortak ATM iş birliğini 2026 yılında da devam ettirme kararı alırken, buna ek olarak Akbank ile de ortak ATM kullanımı anlaşması gerçekleştiriyor. Böylece Kuveyt Türk müşterileri, Türkiye genelinde çok daha fazla ATM’den ücretsiz işlem yapma fırsatına kavuşuyor.

Yeni dönemle birlikte Kuveyt Türk müşterileri, Yapı Kredi ve Akbank ATM’lerinden para çekme ve para yatırma işlemlerini herhangi bir komisyon ücreti ödemeden yapabilecek. Bu uygulama, özellikle Kuveyt Türk ATM’sinin bulunmadığı lokasyonlarda veya ATM’lerin arızalı olduğu durumlarda müşterilere önemli bir alternatif sunuyor ve işlem sürekliliği sağlıyor.

Kuveyt Türk, müşterilerinin ATM hizmetlerine her koşulda erişebilmesini sağlamak amacıyla ATM ağını iş birlikleriyle genişletirken, Türkiye’nin dört bir yanında daha erişilebilir ve kesintisiz bir bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyor.







