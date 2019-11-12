Ekonomi Kuveyt Türkten esnafa özel kart
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuveyt Türk'ten esnafa özel kart

Kuveyt Türk ticari işletmelere yönelik özel banka kartları için kolları sıvadı. Kuveyt Türk KOBİ’lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "Hazırladığımız ticari kartlarla esnaf ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarını birebir karşılayan esnek çözümler sunuyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdurrahman Delipoyraz
Abdurrahman Delipoyraz

Kuveyt Türk, farklı sektörlerde hizmet veren KOBİ ve esnaflar için geliştirdiği özel kartlarla işletmelere destek oluyor. Esnaftan çiftçiye, işletme sahibinden bayilere kadar her kesimin ihtiyaçlarına özel ticari kartlar yanıt veren Kuveyt Türk, işletmelere esnek ödeme planları da sunuyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜM

Kuveyt Türk KOBİ'lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, İşletmelerin finansal yol haritalarını çizmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını belirterek, "İş ortağı olarak gördüğümüz esnaf ve KOBİ'lerin her birinin iş yapışı ve ihtiyaçları farklı. Her işletmenin nakit döngüsünün farklı olduğunu da dikkate alarak hazırladığımız ticari kartlarla esnaf ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarını birebir karşılayan esnek çözümler sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Kuveyt Türk'ün şirketlere özel finansal çözümler sunduğu Business Plus Kart, işletme sahiplerinin ihtiyaçlarını finanse edebilmelerine ve kendi nakit akışlarına göre ödemelerini altı aya kadar erteleyebilmelerine olanak tanıyor. Anında kart basım uygulamasıyla başvuru yapılan şubeden hemen teslim alınabilen kart, harcamaları 18 aya kadar taksitlendirilebilme ve peşin fiyat üzerinden indirim alma avantajı da sağlıyor. En fazla 10 bin liraya kadar olmak üzere kredi kartı limitinin yüzde 10'a kadarlık kısmıyla takastaki çek ve vergi ödemelerini gerçekleştirebilen Business Plus Kart sahipleri, otomatik ödeme talimatıyla da tüm işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyor.

ESNEK VADE İMKANI

Kuveyt Türk'ün KOBİ kartları arasında yer alan Sağlam Bayi Kart, hem ana bayilere hem de alt bayilere önemli avantajlar sunuyor. Alt bayilere yalnızca ana bayide geçerli olan özel limitli bir kart verildiğinden dolayı ana bayiler tahsilatını anında yapıyor, alt bayiler ise 18 aya kadar esnek vade imkanından yararlanıyor. Sağlam Kart bayinin alım gücünü artırıyor.

  • ESNAF KART TAKSİT İMKANI
  • Kuveyt Türk'ün esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarını esnek şekilde ve uzun vadede finanse etmeleri için tasarladığı Esnaf Kart'ta ise 6 aydan 24 aya kadar taksit seçeneği bulunuyor. KOBİ Kart'ta olduğu gibi Esnaf Kart'ta da harcamalar tek çekim göründüğü için alışverişlerde avantaj sağlanıyor. 50 TL üzeri tüm alışverişler taksitlendirilebiliyor.
  • VADE FARKINI % 098'E DÜŞÜRDÜ
  • Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere konut finansman oranını 0,98'e indirdi. 120 vade seçeneğide sunuluyor. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.

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