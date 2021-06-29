Ekonomi Altında dikkat çeken uyarı Çeyreği 60 lira ucuza satıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altında dikkat çeken uyarı: Çeyreği 60 lira ucuza satıyorlar!

Düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşlara altın konusunda da kritik uyarı geldi. Vatandaşların bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ucuz altın diye bir şey olmadığının altını çizerek bu şekilde satılan altınların ayarına dikkat çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Kuyumcu esnafından vatandaş ucuz altın uyarısı!
Altınların gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapıyorlar.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerdeki sıkı tedbirler gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlarda da düğün telaşı başladı.

Düğün telaşına giren vatandaşlar, düğünlerin vazgeçilmezi altın takılarını almaya başlarken, sahte ve gramajı düşük almamaları için vatandaşları uyarı geldi.

Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı.

60 LİRA UCUZA SATIYORLAR

Sahte ve gramajı düşük altının çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durum olduğunu belirten Yüksel, “Tüm dünyaya geçmiş olsun, pandemi sürecini yaşıyor. Son zamanlarda bakıyoruz ki herkes yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın ve insanlarımızın çok zor bir süreci geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımız yavaş yavaş düğünlerini yapmaya çalışıyor ve borçlandıklarını da almaya çalışıyor. Yatırım amacıyla da olsa cumhuriyet serisi ve bizlerinde tavsiye ettiğimizi alıyorlar. Tabi vatandaşların burada dikkat edeceği çok önemli noktalar vardır. Bizler yıllardır vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine de uyarmak isteriz. Bu çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durumdur. Yüzyıllardır cumhuriyet ve çeyrek serisi dediğimiz bu tür altınların bir gram standarttı, ayar standarttı ve devlet kontrolünde çıkan bir üründür. Ne yazık ki bakıyoruz ki bunların ayarı tam olmayan, gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapan ve bunu da 60 lira ucuz satarak uygun satmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya, vatandaşlar da tabi bunu uygun diyerek alıyor. Ama ne yazık ki kandırılmış oluyor” dedi.

“Vatandaşlar güvendikleri esnaftan alışveriş yapsın”

Vatandaşların güvenmediği kuyumcudan alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, “Vatandaşlar altın alınca uygun fiyata diyerek alıyor, gidip düğünde arkadaşına düğün hediye olarak takıyor. Sonra ise taktığı altının sahte çıktığını öğreniyor. Biz bununla çok karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlar düğünlerden sonra cumhuriyet ve çeyrek altın bizlere getiriyor. Kontrol ettiğimizde, içerisinde 5 veya 10 adet düşük ayarlı ve sahte olduğunu tespit ediyoruz. Bunu bozmaya getiren de üzülüyor. Bunu yapan ve götüren de bilmiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Herkesin bir çevresi ve güvendiği vardır. Güvenilir esnafta alınan çeyrek ve cumhuriyet altınında anormal bir durum çıktığı an götürüp bunu rahatlıkla geri verebilir. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır” diye konuştu.

Altın alacaklara uzmanından uyarı: Bu altını sakın satın almayın
FOTOĞRAF 5
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Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerdeki sıkı tedbirler gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlarda da düğün telaşı başladı. Düğün telaşına giren vatandaşlar, düğünlerin vazgeçilmezi altın takılarını almaya başlarken, sahte ve gramajı düşük almamaları için vatandaşları uyarı geldi.
Title
Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı. Sahte ve gramajı düşük altının çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durum olduğunu belirten Yüksel, “Tüm dünyaya geçmiş olsun, pandemi sürecini yaşıyor. Son zamanlarda bakıyoruz ki herkes yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın ve insanlarımızın çok zor bir süreci geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımız yavaş yavaş düğünlerini yapmaya çalışıyor ve borçlandıklarını da almaya çalışıyor. Yatırım amacıyla da olsa cumhuriyet serisi ve bizlerinde tavsiye ettiğimizi alıyorlar. Tabi vatandaşların burada dikkat edeceği çok önemli noktalar vardır.
Title
Bizler yıllardır vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine de uyarmak isteriz. Bu çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durumdur. Yüzyıllardır cumhuriyet ve çeyrek serisi dediğimiz bu tür altınların bir gram standarttı, ayar standarttı ve devlet kontrolünde çıkan bir üründür. Ne yazık ki bakıyoruz ki bunların ayarı tam olmayan, gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapan ve bunu da 60 lira ucuz satarak uygun satmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya, vatandaşlar da tabi bunu uygun diyerek alıyor. Ama ne yazık ki kandırılmış oluyor” dedi.
Title
Vatandaşların güvenmediği kuyumcudan alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, “Vatandaşlar altın alınca uygun fiyata diyerek alıyor, gidip düğünde arkadaşına düğün hediye olarak takıyor. Sonra ise taktığı altının sahte çıktığını öğreniyor. Biz bununla çok karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlar düğünlerden sonra cumhuriyet ve çeyrek altın bizlere getiriyor. Kontrol ettiğimizde, içerisinde 5 veya 10 adet düşük ayarlı ve sahte olduğunu tespit ediyoruz. Bunu bozmaya getiren de üzülüyor. Bunu yapan ve götüren de bilmiyor.
Title
Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Herkesin bir çevresi ve güvendiği vardır. Güvenilir esnafta alınan çeyrek ve cumhuriyet altınında anormal bir durum çıktığı an götürüp bunu rahatlıkla geri verebilir. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır” diye konuştu.
Altın alacaklara uzmanından uyarı: Bu altını sakın satın almayın
Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı. Yüksel, “Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır” dedi.

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