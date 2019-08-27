Kuzey Akım 2'nin yüzde 75'i tamam

Kuzey Akım 2 projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG’den yapılan açıklamada, proje kapsamında inşa edilen iki hattın inşaatının Almanya ve Finlandiya kara sularına ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Rus kara sularında boru hattı döşenmesinin devam ettiği kaydedilerek, "Nord Stream 2 AG, geriye kalan yüzde 25’lik inşaatın tamamlanması için çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Milyarlarca metreküp doğal gaz sevk edecek

Toplam maliyetinin 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.