Ekonomi Kuzey Marmara Otoyol İşletmesine 6,8 milyon kar cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi'ne 6,8 milyon ‘kar’ cezası

24 Ocak’taki yoğun kar yağışı sırasında yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle Kuzey Marmara Otoyol (KMO) İşletmesi’ne 6,8 milyon lira ceza verildi. 18 saat kapalı kalan ve bazı trafik kazalarının da yaşandığı yolda mağdur olan tüm sürücülerin otoyol ücretleri de iade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kuzey Marmara Otoyol İşletmesine 6,8 milyon ‘kar’ cezası
Kuzey Marmara Otoyolu geçen hafta kar yağışı nedeniyle kapanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) bazı kesimlerinin 18 saat trafiğe kapalı kalmasından dolayı sorumlu şirket Kuzey Marmara Otoyol (KMO) İşletmesi'ne 6,8 milyon lira ceza verdi.

Şirket, bölgede mağduriyet yaşayan sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini de iade etti. Kuzey Marmara Otoyol (KMO) İşletmesi, otoyolda mahsur kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına Kuzey Marmara Otoyolu’nun “Kesim-1: Kınalı-Yassıören”, “Kesim-2: Yassıören-Odayeri” ve “Kesim-7: Habipler-Hasdal” mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini iade ettiğini açıkladı.

Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için Kuzey Marmara Otoyol (KMO) İşletmesi olarak hazırlıklarını yeniden gözden geçireceklerini vurgulayan şirket, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacaklarını dile getirdi.

OSMANGAZİ İÇİN DE CEZA KESİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca mağduriyet yaşanan otoyol işletmecilerine kesilen ilk ceza bu değil. Daha önce de Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle 1 milyon 242 bin lira para cezası verilmişti. Bununla birlikte Osmangazi Köprüsü’nden 31 Aralık gecesi 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan 623 aracın sahiplerine ücretleri de iade edilmişti.

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