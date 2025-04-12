KVKK rehberi referans olacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) iş birliğiyle hazırlanan 'Ödeme ve Elektronik Para Sektörüne Özel KVKK Rehberi'nin tanıtımı dün İstanbul'da yapıldı. Toplantıda konuşan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, rehberin şeffaf ve güvenli bir ekosistemin temellerini güçlendireceğini vurguladı. Rehberin hazırlama nedeninin ödeme ve elektronik para sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamada yaşanan belirsizlikler olduğunu ifade eden Dolaz, “Sektörümüz, finansal teknolojilerle birlikte hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bu büyüme, veri koruma konusunda daha net ve uygulanabilir yaklaşımlara olan ihtiyacı artırdı. Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek üzere, sektörün ihtiyaçlarına özel hazırlanmış bir referans belge oluşturduk" dedi.