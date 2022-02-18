Laleli’ye Meksika’dan müşteri var

Hızlı teslim süreci, kalitesi ve coğrafi konumu itibariyle Türk hazır giyim sektörü pandemiye rağmen büyüdü. 2021’de başarılı bir performans ortaya koyarak, yıl boyu devam eden ham madde krizine rağmen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ilk kez 20 milyar 250 milyon dolara ulaştı.

Bavul ticareti dediğimiz yolcu beraberindeki satışlarla sektöre önemli bir ivme kazandıran Laleli, pandemi kısıtlamalarına rağmen online ve sosyal medya üzerinden satış yaparak açığı kapattı.

SADECE RUSLAR GELMİYOR

Laleli Sanayici İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, oluşturdukları ikili ilişkiler ve güven sayesinde pandemi dönemini verimli geçirdiklerini belirterek, Laleli piyasasının sadece Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden ibaret olmadığının altını çizdi. İtalya’dan İsrail’e, Arap ülkelerinden Meksika’ya kadar dünyanın dört bir yanından müşterileri olduğunu söyledi.

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BAVUL TİCARETİ BU YIL YÜKSELECEK

Özellikle pandemi döneminde İsrail’deki müşterilerin hiç durmadığını hareketli bir dönem geçirdiklerini belirten Eyyüpkoca, şunları kaydetti: “Laleli’nin iki ayağı var. Birincisi resmi ihracat ikincisi bavul ticareti. Maalesef pandemi döneminde fiziki temas azaldı. Bu sezon işlerin hızlanacağını ve kapasitemizin yükseleceğini görüyorum. 3 milyar dolar ihracatımız var. Bavul ticareti ile 5 milyar doları yakalıyoruz. 2022’de ise bavul ticareti ile 8 milyar dolar ihracatı hedefliyoruz."

Eyyüpkoca, Laleli'nin yüzde 90 oranında dışarıya iş yaptığını söyledi.

Gıyasettin Eyyüpkoca

Sosyal medya çıkış yolu oldu

Yaz sezonuna başladıklarını anlatan Eyyüpkoca, "Pandemide ticarette azalma oldu ama, Laleli son yıllarda sosyal medya üzerinden iletişimini kuvvetlendirmişti. Bu sayede işimiz kolaylaştı. Güven bu dönemde ticarete ciddi anlamda etki etti. Whatsapp ve sosyal medya hesapları üzerinden gelen siparişleri hemen kargoya verip, paramızı da tahsil ettik. Neredeyse hemen hemen bütün firmalar ideal cirolarına yakın kar ettiler" dedi.

Ticaretin dışarı açılan kapısıyız

“Dışarıya açılan kapıyız” diyen Eyyüpkoca şunları söyledi: "Merter, Osmanbey, Kahramanmaraş, Denizli, Bursa’nın da çıkış kapısı Laleli. Ağırlıklı olarak toptan satış yapıyoruz. Doların yükselmesi çok fazla etkilemedi. İki üç ay sonra dünyadaki emtia fiyatları geri gelecek. Pandemide üretime dönüşün meyvelerini almaya başlayacağız. Lojistik kısmında navlun fiyatları konteyner, TIR fiyatları ve gemi taşımacılığı yükselmişti. Şimdi geri gelmeye başladı.”

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