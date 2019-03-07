Limit 5 milyon

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında 'Adım Adım Ekonomi Kocaeli' programına katıldı. Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, KOBİ’lere için açıklanan 25 milyar liralık pakette kredi üst limitinin yükseltildiği müjdesini verdi.

Albayrak, "Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz. Yani daha küçük ve orta ölçekli belirlediğimizi, artık biraz daha yukarıya çekerek yıllık 125 milyon ciroyla birlikte bu noktaya getiriyoruz” müjdesini verdi. Türkiye Bankalar Birliği de konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kredilerde vadenin 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay olduğu ve faiz oranının aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 olarak uygulandığı kaydedildi.

Cari açık yep’teki hedefin altında

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördükleri dış dengelenme süreci çerçevesinde de ciddi mesafeler alındığına dikkat çeken Bakan Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Ocak ayı itibariyle ise 20 milyarın altına indiğimizi çok net görmeye başladık.”

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Krediler büyüyor

Bakan Albayrak, 2019 yılı enflasyonunun hedeflenen seviyenin altında gerçekleşeceğini belirterek, “Bu da faizleri hızlı bir şekilde düşürecek” açıklamasında bulundu. Yapısal adımlarla birlikte yılın 2. yarısında çok güçlü neticelerin görüleceğine vurgu yapan Albayrak, “Daralan kredilerde de büyüme başladı. Sadece Şubat'ta Ocak ayına göre, 43,5 milyar TL'lik kredi büyümesi gerçekleşti. Ekonomide algı operasyonuyla spekülasyon yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü adımı atıyoruz, atacağız. Beka derdi olmayanlar güven ortamını bozmaya çalışırlar, Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığınızda en çok o birileri rahatsız olur. Küresel piyasalarla doğru iletişim ve doğru stratejiyle Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AYNI GEMİDEYİZ

Albayrak, herkesin aynı gemide olduğunu Türkiye ekonomisi ne kadar iyi olursa 82 milyonun ekonomisinin de o kadar iyi olacağını anlattı. İşini iyi yapanların önünü açacaklarını belirten Albayrak, “Ama 1 liralık malı 9 liraya satıyorsan ve daha sonra şikayet oluştuğunda gidip yok öyle olmadı. 1 liradan almadık, aslında 3 lira da 1 liradan gösterdik, aslında yüzde 900 değil de yüzde 300.’ Özrü kabahatinden beter. 2 kabahat var, vergi kaçırmışsın 3 liralık malı 1 liradan fatura etmişsin, bir de yüzde 900 değil de yüzde 300 buna da dikkat etmemiz lazım” dedi.

318 firma konkordatodan çıktı

Alınan ekonomik tedbirlerle ve verilen desteklerle ekonomide gözle görülür bir iyileşme olduğunu belirten Albayrak, bunun pozitif yansımasını konkordatolarda ve yapılandırmalarda gördüklerini söyledi. Albayrak, “Konkordatoda da “dengelenme” süreci başladı. Müracaatlar ocak şubat ayında yüzde 50’den fazla azalma gösterdi 2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük bankamız, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda bir çalışma başlatmıştı. Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Böylece 5,4 milyar TL’lik krediyi konkordatodan çıkardık. Nisan itibarıyla toplam 10 milyar TL’lik bir paket konkordatodan çıkmış olacak” diye konuştu.