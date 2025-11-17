Liseliler Gabar’da: Petrol üretimini yerinde gördüler

Gabar’daki üretim tesisini ziyaret eden öğrencilerden Fatma Buhara, Gabar’a ilk kez geldiğini ve Gabar’da gördüklerinin beklentisinin çok ötesinde olduğu söyledi. Petrol üretim kuyularına şehitlerin isimlerinin verildiğini anımsatan Buhara, “Şehitlerimizin isimlerinin burada yaşatılması çok güzel ve gurur verici. Onların hatırası, her gün yeniden burada filizleniyor” dedi. Gabar’da üretimin yaz-kış denmeden 7/24 devam etmesinden etkilendiğini anlatan Nisa Nur Akman ise “Burada çalışan insanların inancı ve heyecanı beni çok etkiledi” diye konuştu. Songül Demir ise Gabar’ı daha önce güvenlik sorunlarıyla duyduğunu belirterek, “Burası, şimdi ise hem üretimin hem de teknolojinin en çok umut verdiği yerlerden biri. Bu, çok gurur verici bir durum. Şu an mühendis olmak aklımın ucundan geçmiyor değil” diye konuştu.