Lojistikte doğru yazılım karlı iş

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Select Bilişim alandaki firmalar için tüm iş süreçlerini kapsayan yazılımlar üretiyor. Bulut tabanlı yazılımlar, kiralama modeli ile müşterinin kullanımına sunuluyor. Uluslaraarası Hızlandırma Programı Innogate ile ABD’ye açıldıkları Select Optimus ürünleri hakkında bilgi veren Select Bilişim Kurucusu Gökhan Girgin, geliştirdikleri ürünün; tekliflerden başlayıp, siparişlerin alınması, taşımanın organizesi, gerekli evrakın basılması ve faturalandırılması ile raporların alınması sürecinde kolaylık sağlayan bir program olduğuna dikkat çekiyor.

Select Bilişim Kurucu Ortağı Çiğdem Uslu ve Select Bilişim Kurucusu Gökhan Girgin

VAKİT KAZANDIRIP YOL GÖSTERİYOR

Şirketlerin doğru yazılımla kârlı iş elde edebileceğini anlatan Girgin, “Çalışmalara hız kazandırarak, yol gösteren, karlılık artıran bir proje oluşturduk. Ama ürünümüzün en önemli özelliği hizmeti veren firmanın müşterileri ile iletişimi tamamen internet üzerine taşıyıp onlara farklı bir deneyim sunması ve müşterilerin tüm işlemlerin internet üzerinden yapabilmesini sağlayıp kendilerini e-forwarder hüviyeti kazandırmasıdır” diye konuşuyor. Girgin, hava, deniz, kara, demiryolu taşımacılığı ve yurtiçi dağıtım yapan firmaların tüm iş süreçleri için bu programı kullanabileceğini aktarıyor.

MOBİL KULLANIM İLE YAPAY ZEKA HİZMETİ

Çalışmanın müşteri portalı sayesinde lojistik firması potansiyel müşterilerine anlık fiyat verip, ön siparişleri için hesaplama yaptığını ve anında sipariş girebilmelerini sağlayabildiğine işaret eden Girgin, “Müşteri için olan portal üzerinden entegrasyonlar ile yük takibi online yapılabiliyor. Kullanıcı bu fonksiyonlar ile elindeki personel kaynağının çok üzerinde işlem hacmini yakalayarak, personel çoğaltmadan iş hacmini arttırıp toplam ciro ve karlılığını da çok fazla arttırabiliyor” ifadelerini kullanıyor. Girgin, mobil kullanım ile yer ve süreden bağımsız kullanılan Select Optimus’un aynı zamanda barındırdığı yapay zeka ve iş robotu sayesinde birçok operasyonel sürecin otomatik yapılmasını sağladığını bildiriyor.

REKLAM

TÜM SORUNLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Şu anki programların daha çok raporlama ve gerekli evrakın düzgün basılmasına yönelik hazırlanmış programlar olduğunu kaydeden Girgin, şu ifadeleri kullanıyor: “Yapılan işlem hacmi çoğaldığından kullanıcı hataları çoğalıyor ve bu hatalara dayalı para kayıpları da artıyor. Ayrıca fiyat üzerine kurulmuş rekabete bu hatalar eklenince karlılık hızla düşüyor.” Sundukları çözümün tüm sorunları ortadan kaldıran bir ürün olduğunu belirten Girgin, “Tüm süreçleri otomatik ve elektronik olarak yaptığından, lojistik firmalarını dijital çağa taşıyıp onları birer e- lojistik firmalarına dönüştürmektedir” diyor.

HEDEF, CİRODA 60 MİLYON $’A ULAŞMAK

qŞirket olarak 300’den fazla yerli ve yabancı firmaya hizmet verdiklerini söyleyen Girgin, “Bu yeni versiyonumuz ile hızlı bir şekilde büyüme elde edeceğiz. Çok kısa bir sürede Amerikan pazarındaki ilk müşterimizi aldık” dedi. Girgin, şöyle devam etti: “20 bin civarındaki freight forwarderlardan ilk 18 ayda 150 tanesine programımızı kullandırarak 2 milyon doların üzerinde ciro, beş yılın sonunda da toplamda dört bin müşteriye ulaşarak 60 milyon dolarlık bir ciro elde etmek istiyoruz.”

DÜNYA PAZARINA AÇILMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Türkiye’de lojistik pazarında yazılım konusunda en iyi firmalardan olduklarını ifade eden Girgin, “Şirketimizi önce Amerika pazarında, sonra Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu pazarında lider konuma getirmek istiyoruz. Türkiye dışında ilkin Amerka’da ofis açıp daha sonrada sırasıyla Avrupa ve Uzak Doğu’da açmayı planlıyoruz. Destek ekibimizi de 7/24 çalışır hale getirip, globalde de her daim destek verebilmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.