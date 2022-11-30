Ekonomi LPG ithalatı yüzde 16ya yakın azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

LPG ithalatı yüzde 16'ya yakın azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 273 bin 171 ton oldu.

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Haber Merkezi AA
LPG ithalatı yüzde 16ya yakın azaldı
Foto/arşiv

"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Norveç, Libya, Romanya, İtalya, Fransa ve Tunus oldu.

LPG ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalarak 273 bin 171 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 32,3 artarak 26 bin 56 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, İsviçre, Bulgaristan, Marshall Adaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgeleri'ne yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 4,43 azalarak 92 bin 459 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde yapılan toplam LPG satışı yaklaşık 352 bin 328 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 23,3 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 14,5, otogaz satışı yüzde 8 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 8,4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda satışlarda yüzde 81,2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,9 ile tüplü LPG ve yüzde 2,9 ile dökme LPG izledi.

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