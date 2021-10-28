Ekonomi Maaş veikramiye artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Maaş ve ikramiye artacak

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 bütçe programına alındı. Memur maaşlarını 250 lira artırması beklenen düzenleme, emekli maaşını 1.100 TL, emekli ikramiyesini ise 38 bin lira yükseltecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlemenin tüm kamu görevlilerini kapsaması gerektiğini söyledi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Maaş ve ikramiye artacak ​
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Milyonlarca memur ile emeklilerin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. Hazine’ye büyük yük getirse de Cumhur İttifakı, düzenlemeyi 2022 bütçe programına aldı. Düzenleme memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biri. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ali Yalçın
Ali Yalçın

GELECEK YIL TAMAMLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “3600 ek gösterge konusunda ilk adımı hükümetimiz atmıştır. Bu husustaki çalışmayı da yine hükümet olarak Cumhur İttifakı ile birlikte 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız” dedi. Oktay’ın bu açıklamalarından sonra yeniden gündeme gelen 3600 ek göstergeyi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a sorduk.

Fuat Oktay
Fuat Oktay

SONUÇ ADİL OLMALI

Bütün kamu görevlisi emeklileri ile fiilen görev yapan kamu görevlilerinin faydalanmasını sağlayacak bir sonuç üretilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, “Çalışmanın bu yönde sonuçlandırılması için gayret göstereceğiz. Ek gösterge konusunda yapılacak çalışmanın hem haksızlığa hem de yeni yasal düzenlemelere gerekçe oluşturmadan tamamlanmasını istiyoruz. Bu sonuca ulaşmak için de vaadin kapsamı genişletilmeli, yararlanacak kamu görevlisi ve emeklisi sayısı arttırılmalı ve adil bir sonuç üretecek şekilde hayata geçirilmeli” çağrısında bulundu.

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AYLIK GELİRDE 251 LİRA ARTIŞ

5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihi sonrası göreve başlayan kamu görevlisi ile bu süreçten önce göreve başlayanlar arasında maaş ve ikramiyeler yönüyle farklılıkları bulunduğuna dikkat çeken Ali Yalçın, “Mevcut durumda 5510’a tabi kamu görevlileri, emeklilik yönüyle 3600 ek göstergeden yararlanma imkânı bulunmamakla birlikte maaş ve ücretleri yönüyle ilave artış elde edebiliyor. 2200 ek göstergeden yararlanan ve düzenleme sonrası 3600 ek göstergeye yükselecek olan kamu görevlisinin aylık gelirinde 251 TL artış olacak.”

En düşük maaş yüzde 65 artar

  • Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, “Mevcut durumda 2200 ek göstergede bulunan kamu görevlisinin 3600 ek göstergeye yükselmesi durumunda tazminat yansıtma oranı yüzde 85’den yüzde 145’e yükselecek. En düşük devlet memuru maaşı üzerinden yüzde 65’e yakın bir artış olacak. Emeklilik maaşı boyutuyla 1.100 TL’ye, emeklilik ikramiyesi boyutuyla 38 bin TL’ye yakın bir artış söz konusu olacak” dedi.

Arşiv
Arşiv

İkramiye farkı 28 bin 318 TL

3600 ek göstergenin emekli maaşını nasıl etkilediğini bir örnekle anlatalım: Ek göstergesi 3.000 iken 25 hizmet yılı olan bir öğretmenin emekli aylığı 4.028,73 TL iken ek gösterge 3.600 olduğunda bu aylık tutarı 4.912 TL’ye yükseltilecek. Aradaki emekli maaş farkı 883 TL olacak. Bu öğretmenin 3000 ek gösterge üzerinden emekli ikramiyesi 129.125 TL iken ek göstergesi 3.600 olduğunda bu tutar 157.443 TL’ye yükseltilecek. Aradaki ikramiye farkı ise 28.318 TL olacak.

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