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Ekonomi Macar turistte hedef 500 bin
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Macar turistte hedef 500 bin

Macaristan ile Türkiye arasındaki ziyaretçi sayısının arttırılmasına yönelik hedefler belirlendi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık” Macar turisti 5 yıl içinde de yarım milyona taşımak istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi turizm sektörüne de yansıyor. Antalya’nın ev sahipliğini yaptığı Macaristan ile Türkiye arasındaki 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı ile Macaristan Seyahat Acenteleri Birliğinin 45. Toplantısı, iki ülkenin turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantılarda iki ülkenin turizm potansiyelleri değerlendirilerek, mevcut rakamların yeterli olmadığı, ülkeler arasındaki ziyaretçi sayısının daha da artırılması gerektiği yönünde bir bildiri yayımlandı.

Osman Ayık

10 MİLYON NÜFUSU VAR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Macaristan’ın Türkiye için önemli kaynak pazarlardan birisi olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların son derece kuvvetli olduğuna işaret eden Ayık, iki ülke insanlarının da birbirlerine hiçbir şekilde ön yargısı bulunmadığını aktardı. Macaristan’ın 10 milyonluk nüfusa sahip olduğunu anlatan Ayık, “Orta Avrupa’nın merkezinde olan bir ülke. Turizm konusunda son derece gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Özellikle kaplıca ve terapi üzerine son derece önemli ülkelerden birisi. Dolayısıyla karşılıklı olarak önemli iş birlikleri içerisinde olabileceğimiz bir ülke” şeklinde konuştu.

170 BİN KİŞİYİ YAKALADI

Macaristan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında da en yüksek yaklaşık 170 bin rakamını gördüklerini ifade eden Ayık, “Macaristan’ı gelişmeye açık bir pazar olarak görüyoruz. Hedefimiz rakamı 2-3 yıl içinde 200-250 binlere, 5 yıl içinde de yarım milyona taşımak. Uçuş mesafesi olarak son derece yakın noktada” diye konuştu. Ayık, Macaristan ile de yapılan ikili görüşmeler ve karşılıklı organizasyonlar neticesinde hedeflenen rakama ulaşılabileceğini bildirdi.

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