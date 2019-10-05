Macaristan’ı kendisine üs yaptı

Türkiye’nin en köklü markalarından Polat Holding, Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden Macaristan’ı kendisine yatırım üssü olarak belirledi. Avrupa’nın tam ortasında bulunarak; Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere yakın mesafedeki Macaristan yerli ve yabancı yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor. Türkiye-Macaristan arasında 2013 yılında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması’yla iki ülke arasında yatırım, ticaret ve turizmin artırılması öngörülüyor. Ülkeyle 4-5 sene önce 1,5 milyar dolar civarındaki dış ticaret hacmimiz şu anda 3,6 milyar dolara ulaşarak, dört senede yüzde 100’den fazla arttı. Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Adnan Polat, Türkiye ile Macaristan arasındaki seferlerin haftada 3’ten günde 5’e çıktığını ifade ederek, uçaklarda yer bulunmadığına dikkat çekti.

Adnan Polat

YATIRIMLAR 1 MİLYAR AVROYA ULAŞTI

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Macaristan’a ilk olarak 30 sene önce geldiklerinde ihracatlarını arttırmak için bir şirket ve lojistik merkezi kurduklarını hatırlattı. Polat, bölgede kendi yatırımların 80 milyon avrodan 1 milyar avronun üzerine çıktığını bildirdi. Türkiye’nin en köklü markalarından Polat Holding, gayrimenkul sektöründeki ilk yurt dışı projesi Duna Pearl’ü Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden Macaristan’da hayata geçiriyor.

İLK YURT DIŞI GAYRİMENKUL PROJESİ

Bölgede 60 milyon avroluk yatırımla hayata geçirecekleri yeni projenin lansmanında konuşan Adnan Polat, “2020 yılında 65. yılını kutlayacak Polat markası bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze hep hizmet etti, etmeye de devam ediyor. Türkiye’deki yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz” ifadesini kullandı. “Polat Holding olarak Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak ele alıyoruz. Bu sebeple gayrimenkul sektöründeki ilk yurt dışı projemiz olan ‘Duna Pearl’ü burada hayata geçiriyoruz” diyen Polat, gerek gayrimenkul gerekse diğer sektörlerde kazandıklarını Türkiye’nin kalkınması adına kullanmaya devam edeceklerine işaret etti.

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TUNA KIYISINDA HAYAT BULACAK

Tuna Nehri’nin kıyısında hayat bulacak projenin teknik ayrıntıları hakkında bilgi veren PD Real Estate Development’ın Genel Müdürü Murat Aysan ise, “Konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Duna Pearl’de, 200 daire ve 100 odalı iş oteli yer alıyor. Projemizde 1+1 daireler 47-72 metrekare; 2+1 daireler 80-85 metrekare; 3+1 daireler ise 99-109 metrekare aralığında olacak” dedi. Projede metrekare fiyatlarının lansmana özel sınırlı sayıda daire için 4 bin 500 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunduklarını anlatan Aysan, “Yatırımcılara yıl sonuna kadar yüzde 17’ye varan lansman indirimi avantajı sağlıyoruz. Projemizi 2022 Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz” bilgisini paylaştı.

ZİYARETÇİ SAYISI 10 BİN KİŞİYİ AŞTI

Etkinlik kapsamında daha sonra Türkiye ve Macaristan hükumetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan Gül Baba Türbesi ve bünyesinde yer alan müze gezildi. İki ülke hükumetlerinin eş güdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın katılımıyla geçen sene açılmıştı. Adnan Polat, restorasyon öncesinde türbeyi yılda 3-4 bin kişi ziyaret ederken, açılışından bu yana ayda yaklaşık 10 bini aşkın kişi ziyaret ettiğini aktardı.