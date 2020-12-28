Maden stratejik sektör olsun: 11 ayda 3,7 milyar dolar ihracat

Türkiye jeolojik yapısı sayesinde maden çeşitliliği bakımından son derece zengin. Seramikten cama, inşaat demirinden çimentoya günlük hayatta kullandığımız hemen hemen tümünün üretiminde maden stratejik önemde. 197 ülkeye ihracat yapan sektör, 2020’nin ilk 11 ayında 3,79 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan madenin daha fazla desteklenmesini isteyen sektör temsilcileri, İstihdama ve ihracata katkı sağlayan madenin stratejik sektörler arasında yer almasını talep ediyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, madenlerin hammadde ve enerji kaynağı olması sebebiyle imalat sanayisi başta olmak üzere bütün sektörlerde stratejik bir önemde olduğunu söyledi.

REKLAM

Aydın Dinçer

DİJİTAL ÇÖZÜM DEVREDE

Türkiye’nin 80 maden türü, 650 renk ve desende mermeri ve 150’yi aşkın doğal taş çeşitliliği ile maden zengini bir ülke olduğunu vurgulayan Dinçer, “Sahip olduğumuz bu zenginlikten dolayı dünya maden çeşitliliği sıralamasında 10’uncu sırada yer alıyoruz. Ekonomi ve istihdamdaki etkisi nedeniyle mutlaka stratejik sektörlerden biri olarak belirlenmesi ve daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Ülke ekonomisine dolaylı katkısı 40 milyar dolar olan Türk maden sektörü, doğrudan 150 bin, dolaylı olarak da 2 milyon insana istihdam alanı sağlıyor. 2019 ihracatımız 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2020’nin ilk 11 ayında ulaştığımız ihracat rakamı 3,79 milyar dolar oldu” dedi. Dinçer, temassız ticaret için hızla dijital çözümleri devreye aldıklarını belirterek, "Ülke ziyaretlerini sanal ticaret heyetleri olarak organize ettik, webinar, e-b2b görüşmeleri için sektör paydaşlarına alan ve platform açıp etkin kullanmaları noktasında destek sunduk” diye konuştu.

TÜRKİYE KONUMUYLA KENDİ LEHİNE ÇEVİREBİLİR

Dinçer, Türkiye ihracatından yüzde 2,6 pay alan sektörün kovid-19 ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi yeni bir yola girdiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı: “Yüzde 31 ile ana pazarımız durumunda olan Çin’de başlayan pandemi nedeniyle 2020’nin ilk dört ayında ihracatımızda düşüşler yaşadık. Ancak haziran ayı ile birlikte biriken ve artan talepler nedeniyle yaşadığımız ihracat kayıplarını telafi etmeye başladık. 11 aylık ihracatımız 3,79 milyar dolar ve yıl sonuna kadar pozitife dönüşün devam etmesini bekliyoruz. 2020'yi 2019’a göre düşüşle kapatacağız ama 2021’e çok daha iyi bir hikayeyle gireceğiz. Pandemi, süreci iyi yönetenlere birçok fırsat kapısı açtı. Türkiye, coğrafi konumundan gelen üstünlüğünü güçlü lojistik altyapısı ve ulaşımdaki fiyat avantajı ile kendi lehine çevirebilir.”

REKLAM

SANAYİNİN HAMMADDESİ MADEN

Göz alıcı renkleriyle dikkat çeken florit taşı, en değerli taşlardan biri. Türkiye mevcut üretim kapasitesi ile kendi iç talebini karşılayamıyor. Sağlıktan, savunmaya, demir çelikten çimentoya kadar birçok sektörün ciddi bir talebi olmasına rağmen dünyada rezerv miktarı çok kısıtlı. Kırşehir Kaman'da florit madeni işleten GTA Yönetim Kurulu Başkanı Gülendam Erden, bu maden sahasında nefelini ve siyanit rezevlerininde oldukça yüksek olduğunu belirterek, bunların cam, seramik ve çimento sektöründe kullanıldığını söyledi. Erden, "Sanayinin hammaddesi madendir. Buradaki Florit maden sahası yabancı maden şirketleri tarafından ve Türkiye’de üniversite profesörleri ile öğrencilerin ilgi odağı halinde” dedi.