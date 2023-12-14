Mağduriyetler böyle giderilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından el konulan Gri Sigorta ve Mellce Sigorta, bir süredir gündemden düşmüyor. 28 Kasım tarihinde bu iki şirkete el konularak, portföyleri ve yönetimleri Güvence Hesabı’na devredilmişti. O tarihten bu yana iki şirketten poliçe yaptıran 125 bine yakın sigortalı, akıbetlerinin ne olacağını merak ediyor.

2 SİGORTA ŞİRKETİNİN SEKTÖR PAYI BİNDE 3

Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon 350 bin poliçe var. 130 bin poliçe ise Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’nın portföyünde yer alıyor. Güvence Hesabı’na devredilen 2 sigorta şirketinin toplam sektör payı binde üç seviyesinde bulunuyor. Gri Sigorta ve Mellce Sigorta’ya el konulmasına her iki şirketin de varlıklarının, yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi gerekçe gösterildi.

USULSÜZ DEVİR VE SATIN ALMA TESPİT EDİLDİ

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, söz konusu sigorta şirketleri uzun bir süredir negatif sermaye ile çalışıyorlardı. İdarede de usulsüz devir ve satın alma durumlarının tespit edildiği öğrenildi. İncelemelerde 450 milyon lira tutarında sigorta priminin büyük bir bölümünün sahte hasarlar ile kaçırıldığı da belirlendi. Yetkili mercilerce daha önce gerekli tedbirler alındığı halde şirketlerin mali durumlarında iyileşme yaşanmadı. Alınan kararla 2 sigorta şirketinin Güvence Hesabı’na devri gerçekleştirildi.

Yeni süreçte Güvence Hesabı, bu şirketlere ait varlıklar aracılığıyla gerekli yükümlülükleri karşılayacak. Ancak iki şirkette de zorunlu poliçe olmadığı belirtiliyor.

POLİÇELERİN 100 BİNİ KASKODAN OLUŞUYOR

Sigorta poliçelerinin yaklaşık 100 bin adedi kaskodan oluşuyor. Devredilen sigorta şirketlerinin yükümlülükleri bakımından iadelerin yüzde 40’ını karşılamayı kabul ettikleri ifade ediliyor. El konulan iki şirketten kaskosu bulunup da hasar gören ve tamirhanelerde araçları bekleyen sigortalıların sorunları öncelikli olarak çözülecek. İlk etapta bu durumdaki 8 bini aşkın sigortalının hasarları ödenecek. Hasar ödendikten sonra şirketlerin kasasında kalan para ile poliçeleri iptal edilen 125 bine yakın sigortalının primlerinin iadesi yapılacak.

KONUT VE İŞ YERİ İÇİN HENÜZ BİR PLAN YOK

Gri Sigorta’dan konut, yangın, iş yeri gibi sigortaları yaptırmış ve poliçesi iptal edilen sigortalılar için herhangi bir aksiyon planının henüz devreye alınmadığı söyleniyor. Öte yandan; görüştüğümüz kaynaklar habersiz poliçe iptali yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Poliçe sahiplerinin direkt SMS ile bilgilendirildiği, Güvence Hesabı ve şirketlerin web sayfalarından da konuya dair duyuru yapıldığı kaydedildi. Tasfiye kapsamındaki poliçelerin ve değerlerinin ne kadar olacağı hasar belirleme modellerinin tam olarak tespit edilmesinden sonra netleşecek.







