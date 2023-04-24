|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Malatya ve Kahramanmaraş'ta bahar yağmurları: Rekolte artış beklentisi var

Malatya ve Kahramanmaraş'ta son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, çiftçilerin rekoltede artış yaşanması ihtimaline yönelik umutlarını artırdı. Sonbahar ve kışı kurak geçiren çiftçilerin yüzünü bahar yağmurları güldürdü. Sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle verim açısından endişelenen çiftçiler, bahar yağmurları ile iyi bir hasat için ümitlendi.

10:22 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle verim açısından endişelenen çiftçiler, bahar yağmurları ile iyi bir hasat için ümitlendi.

Sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle verim açısından endişelenen çiftçiler, bahar yağmurları ile iyi bir hasat için ümitlendi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç, deprem felaketinden sonra güzel yağışlar olduğunu söyledi.

Yağışlarla barajların dolduğunu belirten Kılınç, "Bu yıl Türkiye'de yağışlarla beraber tahılda hiçbir sorun yaşanmayacak. Bu yıl tahıl son derece güzel bir ürün oldu, bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı da olan Kılınç, kentte "tarım" denilince akla ilk 1 milyon dekarda ekilen kayısının geldiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sulu arazi üzerinde genelde kayısı üretimi yapıyoruz. Şeker pancarında da Malatya çok önemli bir şehir hatta fabrikamız 40-50 bin ton şeker üretiyor. Pancar üretimi yapıyoruz, onun yanında yoğunlukla çerezlik ayçiçeği üretiyoruz. Bilhassa sulu alanlarımızda yem bitkisi yonca ekiyoruz. Hemen hemen bölgenin yonca ihtiyacını da buradan karşılamış oluyoruz."


"Tahılda Türkiye bu yıl rekor kıracak diye düşünüyoruz"


Kılınç, yağışlar öncesinde kentteki barajlardaki su seviyesinin yüzde 20'lerde olduğunu, bundan dolayı da endişelendiklerini dile getirdi.

"Tarımda kuraklık olacağını düşünürken Rabb'im yardım etti, çok güzel yağışlar aldık." ifadelerini kullanan Kılınç, şöyle devam etti:

"Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte yağışlar biraz rahmetten fazla, felakete dönüşebiliyor. Tabii bazı üreticilerimiz buradan da zarar gördüler. Başta kayısı olmak üzere fazla yağışın da bazı tahribatları oluyor ama hamdolsun buna rağmen barajlarımız doldu. Tahılda Türkiye bu yıl rekor kıracak diye düşünüyoruz. Sulu tarımda yani kayısı bahçeleri ve meyve ağaçları hariç, diğer ürünlerin tamamında rekor kıracağız diye düşünüyoruz."

Kılınç, önceki yıllarda bu dönemde ekinleri barajlardan suladıklarını, bunun da büyük bir maliyet olduğunu anlatarak, "Boruların döşenmesi, geri toplanması hem arazideki ürüne tahribat yapıyordu hem de işçiliği vardı. Bu yıl vatandaş bunlardan kurtuldu. Şu anda ekinlerimize su vermeyeceğiz. Suyumuz barajlarda kalmış ve tasarruf etmiş olacağız." dedi.


Kahramanmaraş'taki çiftçiler de mutlu


Kahramanmaraş'ta, sonbahar ve kışı kurak geçiren çiftçilerin yüzünü bahar yağmurları güldürdü. Sonbahar ve kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle verim açısından endişelenen çiftçiler, bahar yağmurları ile iyi bir hasat için ümitlendi.

Merkeze bağlı Köseli Mahallesi'nde üretim yapan Cuma Köksu, yaptığı açıklamada, arazilerinde kuru tarım yaptıklarını ve arpa, buğday, nohut, mercimek ile fiğ ektiklerini vurguladı.

Kışın çok yağış olmadığına ama bahar yağmurlarının toprağı suya doyurduğuna dikkati çeken Köksu, "Bahar yağmurları aynı altın gibi oldu. Bulunmaz bir nimet. Bilhassa bu nisan yağmurları çok önemli. Kış yağmurları da önemli ama bahar yağmurları olmazsa kış yağmurları boşa gider. O nedenle bahar yağmurları çok önemli. Ziraat bu sene geçerken çok iyi. İnşallah hasat da iyi olur." diye konuştu.

Kürtül Mahallesi'nden Mehmet Kızıltuğ ise yağışların iyi geldiğini belirterek, "Bu sene buğday ve arpalar çok güzel. Boyumuzca ekinler oldu. İnşallah yatmaz da verim güzel olur. Bu sene çok güzel yağmur yağdı. Bundan sonra çok yağarsa zararı olur." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere 10 müjde: Faizsiz kredi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere 10 müjde: Faizsiz kredi verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te katıldığı köy evlerinin teslim töreninde çiftçilere müjde verdi. Afet bölgesindeki çiftçilere hayvancılık kredisi vereceklerini belirten Erdoğan, "Afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek." dedi. Her haneye en az bir asgari ücret gireceğinin de müjdesini veren Erdoğan, "Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

#Malatya
#Kahramanmaraş
#yağış
22 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.