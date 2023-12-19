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Ekonomi

Malatya’ya 8.7 milyarlık deprem ödeneği

Depremde sarsılan kentlerden biri olan Malatya’ya şimdiye kadar 8,7 milyar liralık ödenek aktarıldı. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi ve enkaz ödemesi gibi kalemler için sağlanan kaynaklar sayesinde Malatya’da barınma amaçlı 74 konteyner kent kuruldu. 31 bin 806 konteynerde 114 bin depremzede kalıyor. 39 ayrı bölgede kurulan 3 bin 158 konteyner ise iş yeri olarak kullanılıyor.

İbrahim Acar
İbrahim Acar
04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:46 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde sarsılan kentlerden biri olan Malatya’da geçici barınma ihtiyacı karşılanan depremzedelerin sosyal ve ekonomik sorunlarını gidermeleri için devletin sağladığı destekler büyük önem taşıyor. Hayat Holding’in hayata geçirdiği Hayat İyi Yaşam Merkezi’nin açılışı için gittiğimiz Malatya’da depremzedelerin zorluklarla mücadelesini gördük. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin büyük zarar gördüğü asrın felaketi, Malatya merkezdeki 423 bin 202 bağımsız bölümden 131 bin 45’ini kullanılamaz hale getirdi. Kapalı Çarşı ile halk arasında “teze cami” olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camii’nin bulunduğu kent merkezi ile başlayan kısa bir şehir turu yaptık.

NÜFUS 900 BİNDEN 400 BİNE DÜŞMÜŞ

Depremden önce yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı Malatya şehir merkezdeki nüfus 400 bin civarına düşmüş. Sakinlerinin yarısından fazlasının terk ettiği kentte, bir yanda konteyner kentlere yerleştirilen depremzedelerin hayatını kolaylaştırma mücadelesi veriliyor bir yandan da yıkılan binaların enkazları kaldırılıp yenileri inşa ediliyor. Memleketini terk etmemişlerden 114 bini konteyner kentlerde kalıyor.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Malatya’ya deprem harcamaları kapsamında şimdiye kadar 8,7 milyar liralık ödenek aktarıldı. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi ve enkaz ödemesi gibi kalemler için sağlanan kaynaklar sayesinde Malatya’da barınma amaçlı 74 konteyner kent kuruldu. 31 bin 806 konteynerde 114 bin 269 kişi kalıyor. Konteynerlerin 7 bin 275’i kırsal alanlara, geri kalanları ise kent merkezinde bulunuyor. 39 ayrı bölgede kurulan 3 bin 158 konteyner ise iş yeri olarak kullanılıyor.

ENKAZIN %72’Sİ KALDIRILDI

104 bini konut ya orta hasarlı ya ağır hasarlı ya da tamamen yıkılmış durumda. Bina olarak ifade etmek gerekirse Malatya’da 2 bin 5323 bina orta hasarlı, 35 bin 680 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi ve bu binaların hepsinin yıkılması için ihale işlemleri tamamlandı. Yıkık ve acilen yıkılması gereken 6 bin 690 binadan 6 bin 643’ünün enkazı kaldırıldı. Bu kategorideki bina/enkaz sayısı 50’nin altına kadar düşürülmüş. Acil olanların dışında kalan ve ihalesi yapılan yapıların yüzde 72,54’üne denk gelen 23 bin 347 binanın yıkımı tamamlandı.




#Deprem Bölgesi
#Malatya
#Ekonomi
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