Malezya’nın ticari elçisi ASKON oldu

SANAYİYE ÖNCÜLÜK

Bugün Malezya'nın dünyanın sayılı gelişen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Aydın, "Daha önceleri, ekonomik büyüme ve genişlemesi, madeni ve tarımsal ihraç ürünlerine bağlı olan Malezya, son 20-25 yılda yabancı sermayenin de gelmesiyle hızla sanayileşmiş ve sanayi sektörünün payı ülke ekonomisinde yüzde 25’leri bulmuştur. Malezya bugün, elektrikli ve elektronik eşyaları ile önemli bir yer tutmaktadır."

CHARTER UÇUŞLAR DA BAŞLAYACAK

Öte yandan, Malezya Havayolları (MAB) ile Türk firması Dorak Holding arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Kuala Lumpur ve İstanbul arasında ekim ayından itibaren charter uçuşların yapılacağı bildirildi.

Malezya basınındaki habere göre, ekim-aralık döneminde haftada 3 sefer Airbus 330 tipi uçaklarla charter anlaşması imzaladı.