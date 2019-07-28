Ekonomi Malezyanın ticari elçisi ASKON oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Malezya’nın ticari elçisi ASKON oldu

ASKON ve Malezya Uluslararası İslam Ticaret Odası'nın Türkiye temsilcisi oldu. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Dünyada yalnız politikalar üreten devletlerin ayakta durması çok zor. Bakın bugün İslam coğrafyasının her yanı kanayan yara. Nedeni ise ümmet bilinciyle hareket edip birbirimize destek çıkmamamızdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orhan Aydın (Sağda)
Orhan Aydın (Sağda)

SANAYİYE ÖNCÜLÜK

Bugün Malezya'nın dünyanın sayılı gelişen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Aydın, "Daha önceleri, ekonomik büyüme ve genişlemesi, madeni ve tarımsal ihraç ürünlerine bağlı olan Malezya, son 20-25 yılda yabancı sermayenin de gelmesiyle hızla sanayileşmiş ve sanayi sektörünün payı ülke ekonomisinde yüzde 25’leri bulmuştur. Malezya bugün, elektrikli ve elektronik eşyaları ile önemli bir yer tutmaktadır."

CHARTER UÇUŞLAR DA BAŞLAYACAK

Öte yandan, Malezya Havayolları (MAB) ile Türk firması Dorak Holding arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Kuala Lumpur ve İstanbul arasında ekim ayından itibaren charter uçuşların yapılacağı bildirildi.

Malezya basınındaki habere göre, ekim-aralık döneminde haftada 3 sefer Airbus 330 tipi uçaklarla charter anlaşması imzaladı.

Yumurta fiyatı raflarda düşmedi
EKONOMİ
Yumurta fiyatı raflarda düşmedi
Federasyon anayasası!

Federasyon anayasası!

​CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı FETÖ ve PKK için kolları sıvadı.
Suriyeli misafirebakış değişmedi

Suriyeli misafire
bakış değişmedi

​​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Duvara fon onayı

Duvara fon onayı

​Duvarın inşası için Pentagon bütçesi kullanılacak.
Sahtekarlığa<br>karşı sertifikalı altın

Sahtekarlığa
karşı sertifikalı altın

​Kuyumculardan, 'Güvendiğiniz yerden alışveriş yapın' tavsiyesi.
Katliam<br>devam ediyor!

Katliam
devam ediyor!

İdlib'e yapılan hava saldırılarında 14 sivil öldü.
Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Berlin'in 13 yıllık 'hayalet havalimanı'

Açılışı 5 kez ertelenen havalimanı kullanılmadan eskidi.

Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Doğu Akdeniz hazımsızlığı

Ermeni basını Türkiye nefretini açıkça itiraf etti.

Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Amasya'da önemli açıklamalar.
Çift katlı otobüs<br> alev alev yandı

Çift katlı otobüs
alev alev yandı

Esenyurt'ta halk otobüsünde korku dolu anlar.
Su altında kalacak

Su altında kalacak

​Yerli ve yabancı turistler bölgeye akın ediyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​3,5 saatlik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı hizmete açılacak.
Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

​Drone ile adım adım takip edilen grup paketlendi.
Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Maaş, kontenjan ve istihdam görülecek

Cumhurbaşkanlığı üniversite adaylarına veriyi açtı.
Formayı giydi<br>imzayı attı

Formayı giydi
imzayı attı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.