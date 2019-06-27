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Ekonomi Manda sütüyle geliri dörde katlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Manda sütüyle geliri dörde katlandı

Yenişehir’e bağlı Karaköy Mahallesi’nde uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Özkaya, süt ineklerini satarak manda yetiştiriciliğine yöneldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Özkaya
Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Hasan Özkaya

Özkaya, inek sütünün litresinin 2 lira 20 kuruşa satıldığı ilçede, manda sütünün litresini 10 liraya satıyor.

25-30 yıl öncesine kadar Yenişehir Ovası’nda sürüler halinde binlerce mandanın beslendiğini söyleyen Özkaya, “O yıllarda bol verimli süt inekleri yurtdışından ithal edilmeye başlandı. Ben onlara manda beslemelerini öneriyorum. Süt ineklerimin kalanlarını da elden çıkarıp 30 hayvanlık manda sürümü genişletmeyi hedefliyorum. Gün gelecek tüm çiftçiler özüne dönecek” diye konuştu.

DEVLETTEN TAM DESTEK

  • Manda sütlerini ve bu sütlerden yaptığı tereyağı ve yoğurtları eşe dosta sattığını anlatan Özkaya, ayrıca İnegöl, İznik ve Bursa’dan tüccarların köye gelerek alım yaptıklarını kaydetti. Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna ise, artan maliyetler yüzünden çiftçinin yeni arayışlar içine girdiğine dikkat çekti.

Tuna, “Manda başına 250 TL ile 400 TL arasında devlet desteği var. Her manda yavrusu için de 150 TL ile 400 TL arasında devlet desteği veriliyor” ifadelerini kullandı.

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