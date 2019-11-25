Ekonomi Manisadan Çine 3 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı
İŞ DÜNYASI

Manisa'dan Çin'e 3 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı

Manisa'daki bir firma, Çin'in en büyük gıda ithalatçısı şirketlerinden biriyle 3 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatına ilişkin anlaşma imzaladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Kuru üzüm
Foto/arşiv: Kuru üzüm

Türk ürünleri, Uzak Doğu ülkelerinde hem lezzeti hem kalitesi hem de fiyat avantajıyla tercih edilmeye başlandı. Fındık ihracatının katlanarak arttığı Çin'e kuru üzüm ihracatı da artışa geçti.

Kasım ayının başında Çin'de düzenlenen fuara katılan ve uzun yıllardır kuru üzüm ihracatı yapan Özgür Tarım, Çin'in en büyük gıda ithalat firmalarından Cofco Sundry ile masaya oturdu. İki kuruluş arasında imzalanan anlaşmaya göre Türk firması, 2 yıl içinde Çin'e 3 milyon dolarlık kuru üzüm satışı gerçekleştirecek.

"Çin'in potansiyeli çok büyük"

Firmanın yönetim kurulu üyesi Şemsettin Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kuru üzümünün dünyada aranan bir lezzet olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin Avrupa'ya yapıldığını belirten Özgür, "Ancak dünyanın çok büyük nüfusu Asya'da. Özelikle Çin bizim için yeni ve keşfedilmesi gereken bir pazar. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 20'sinin yaşadığı yer. Orta gelirin nüfusu bile 400 milyon." diye konuştu.

Çin'de tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve iki fuara katıldıklarını dile getiren Özgür, şunları kaydetti:

"Son olarak da Çin İthalat Fuarı'nda yaptığımız ziyarette Cofco Sundry ile bir anlaşma imzaladık. Cofco Sundry da bir devlet firması. Biz onlarla iki yıl için, 3 milyon dolarlık, hiç olmadığımız bir pazara imza attık. Tahmin ediyorum bu rakamlar daha da artacak. Çin'de ilk başta yaklaşık 30 bin tonluk bir pazar görüyoruz. Potansiyel çok büyük ve ilerisi çok açık."

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