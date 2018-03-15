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TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Pera Palas’ ismi için marka davası açıldı

Marka savaşı başladı

Türkiye tarihine damgasına vurmuş mekânlardan, Osmanlı’nın en lüks oteli tarihi Pera Palas’ın isim hakkını elinde bulunduran Misbah Muhayyeş Vakfı, ünlü oteller zinciriyle marka mücadelesine girişti. Vakıf, Rixos Pera İstanbul Oteli’nin işletmecisi Fine Otelcilik şirketine ‘marka tecavüzü ve haksız rekabetin önlenmesi’ davası açtı.

Haber MerkeziDiğer
Misbah Muhayeş Vakfı, Rixos Pera İstanbul Oteli ile Pera Palas Oteli arasında yazılış ve anlam benzerliği olduğunu ifade edip davalı şirketi haksız kazanç elde etmekle suçladı.
Misbah Muhayeş Vakfı, Rixos Pera İstanbul Oteli ile Pera Palas Oteli arasında yazılış ve anlam benzerliği olduğunu ifade edip davalı şirketi haksız kazanç elde etmekle suçladı.

İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada vakıf, 1892’de faaliyete başlayan Pera Palas Oteli’nde Atatürk, Ernest Hemingway ve Agatha Christie gibi ünlü isimlerin kaldığını, Cristie’nin kült romanı Orient Express’i Pera Palas’ta yazdığını belirtti.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Pera ismini 2002’de tescil ettirdiklerini dile getiren Misbah Muhayeş Vakfı, Rixos Pera İstanbul Oteli ile Pera Palas Oteli arasında yazılış ve anlam benzerliği olduğunu ifade edip davalı şirketi haksız kazanç elde etmekle suçladı.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ

Rixos’un Pera Palas Oteli’nin dünyada tanınmışlık düzeyinden faydalanma amacı olduğunu kaydeden vakıf; bin TL maddi, 15 bin TL marka itibar tazminatı ve 50 bin TL manevi tazminat istedi. Haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz oluşturacak her türlü kullanımın önlenmesi ve durdurulması için Rixos’un kullandığı Pera adına ihtiyati tedbir konulmasını isteyen vakıf, otelin internet sitesine erişimin engellenmesini de talep etti.

ANLAMI ‘ÖTE YAKA’

Rixos’un tanınmış marka ve dünyanın önemli lüks oteller zincirlerinden biri olduğunu söyleyen Fine Otelcilik ise ‘Pera’nın Taksim-Tünel arasındaki bölgenin adı olduğu vurguladı. Şirket, Tarihi Yarımada ve Haliç’in karşısında gelişen bölgenin, Bizans döneminden beri Yunanca’da ‘karşı yaka’, ‘öte yaka’ anlamına gelen ‘Pera’ sözcüğüyle adlandırıldığını belirtti.

Pera’nın marka olarak tescil edilemeyeceği, ismin ayırt edici özelliğe sahip olmadığını iddia eden Fine Otelcilik, coğrafi kaynak olarak belirtilen Pera adının tarihi ve kültürel olarak halka mal olduğunu savundu. Beyoğlu’nda Pera adını taşıyan 43 işletme bulunduğunu aktaran şirket, davanın reddini istedi.

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