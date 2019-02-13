Marketler 'Tanzim' oldu

Tanzim satışın adı bile marketlerdeki fiyatların düşmesine yetti. Uygulamanın başlamasından 48 saat bile geçmeden, 10 lirayı gören sebze ve meyvelerde tanzim rakamlarını bulan etiketler gözlemlendi. Kamunun mahalli idareler aracılığıyla piyasaya bir aktör olarak girmesinin bu sonuçta etkili olması mutfak masraflarını aşağı çektiği için vatandaşları sevindirdi. Aylardır vatandaş için adeta çileye dönüşen gıda fiyatlarının bir günde dibe vurması dikkat çekti.

ARTIK HEPSİ BİRER TANZİM

Yeni Şafak, sokağa çıkarak tanzim satış noktalarının yanısıra Türkiye’nin en yaygın beş market zincirindeki sebze ve meyve fiyatlarını yerinde gözlemledi. İki günde tanzim satış noktalarındaki fiyatlarla satışa başlayan zincir marketlerin her biri birer tanzim gibi vatandaşa ucuzdan ürün vermeye başladı. İstanbul ve Ankara’da hafta başı başlayan tanzim satış noktalarında soğan ve patatesin kilosu 2 liradan; biber, domates, salatalık ve patlıcan ise kilosu 3 liradan satılıyor.

FİYATLARI KARŞILAŞTIRDIK

Tanzim Satış Noktalarında uygun fiyatlarla sebze satışı yapılırken gözler vatandaşın cebini yakan marketlere çevrildi. Dün öğlen saatlerinde İstanbul Mecidiyeköy'deki zincir marketlerin nabzını tuttuk. Tanzim noktalarında satılan ürünlerle marketlerin fiyatlarını karşılaştırdık. Migros, Carrefoursa, A101, Şok Market ve BİM'in fiyatlarını indirdiğini görüyoruz. Migros'taki görevliler, toptan maliyetinin altına satış yaptıklarını savundu.

YARI YARIYA İNDİRİMLER VAR

Şok’ta ise biber ve patlıcanın tezgahta olmadığını görünce görevliye nedenini sorduk. Görevli, “fiyatlar inince erkenden tükendi” cevabı verdi. BİM'de patlıcan, biber, kabak ve domates gibi ürünlerin üzerine "indirimli" yazısı vardı dün. Burada önceden 5,95 lira olan domatesin fiyatı dün 3 liraya, sivri biber 8,75'den 6 liraya, patlıcan ise 8,45'den 4,50'ye indi. A101'deki manav reyonu görevlisi ise “Fiyatlarımızda düşme var. Kabak önceden 7 liraydı şimdi ise 5 lira. Patlıcan 13 liradan 4,50’ye düştü. Salatalık is 8 liradan 4 liraya düştü” diyor.

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SATIŞ NOTKASI SAYISI ARTTIRILMALI

Vatandaşlar, tanzim satış noktalarının arttırılmasını istiyor. İstanbul’daki Mecidiyeköy tanzim satış noktasında dün saat 13:30 itibariyle tezgahta sadece patates, soğan ve domates kaldı. Bu durum vatandaşların talebinin yerinde olduğunu gösteriyor. Mecidiyeköy’deki Tanzim Satış Noktası sırasında sohbet ettiğimiz vatandaşlar, marketlerdeki fiyatlardan şikayet ederek, şu eleştiride bulundu: “Marketlerde 6-7 lira burada ise 2 lira. Dün haberim yoktu burada satış yapıldığının yoksa hemen gelirdim. Sebzeler erkenden tükenmiş.”

ANKARA’DA 10 SAAT İSTANBUL’DA 9 SAAT AÇIK

İstanbul Mecidiyeköy’deki tanzim satış noktası görevlisiyle dün öğlen saatlerinde sohbet ediyoruz. Görevli şu bilgileri verdi: “Ürünlerimiz her gün geliyor. Sadece iki kilo alma hakkınız var. Saat 10:00’da satış başlıyor ve 19:00’a kadar devam ediyor.” Ankara’da sebze satış saatleri yoğun talep sonrası arttırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni satış saatleri sabah 09.00 akşam 19.00 arası olarak güncellendi.

FİYATLAR OCAK ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen hafta açıklanan Ocak ayı verileri ile karşılaştırıldığında pazar günü satışına başlanılan sebze fiyatlarında yarı yarıya hatta bunu da aşan farklar dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre; Ocak ayı Türkiye ortalaması 4,9 lira olan kuru soğan tanzim satış noktalarında 2 liradan, Ocak Türkiye ortalaması 6 lira olan domates ise 3 liradan satılıyor. Ocak ayı Türkiye ortalaması 3,6 lira olan patateste belediye satışı 2 liradan, Ocak’ta ortalama 9.3 lira olan patlıcanda ise tanzim satışları 4.5 liradan yapılıyor. Ocak’ta 5,9 lira olan salatalıkta satışlar 4 liradan, 9,8 lira olan biberde ise tanzimde 6 liradan tüketiciye sunuluyor.

CARREFOURSA DA 2 KİLO İLE SINIRLADI



İşin ilginç tarafı, zincir marketler de sadece etiketler değişmedi. Aynı zamanda mobil satış noktalarında uygulanan kilo sınırı, yani kota burada da uygulanmaya başlanmış. Carrefoursa’nın manav reyonunun doğru yöneldiğimde ise gözüme ilk çarpan şu yazı oluyor: “Değerli Müşterilerimiz, tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için belirtilen ürünlerin satışı 2 kg ile sınırlandırılmıştır. Domates, sivri biber, patlıcan, salatalık, kuru soğan, patates. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” Carrefoursa’da konuştuğumuz manav reyonu görevlisi, bütün zincir mağazalarda bu indirim geçerli olduğunu belirtip şunu ekliyor: “Ama tanzimde seçme yok. Sıraya girip alıyorsun.”

OYNAT 00:54 Tanzim satışa Ankaralıdan büyük ilgi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa karşı 30 noktada tanzim satış noktası oluşturma kararı alınırken, bunlardan 15'i kuruldu. Çadırlarda sebze satışına saat 10.00 itibarıyla başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan çadırlarda domates 3, patlıcan 4,5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak ise 4 liradan satışa çıkarıldı.