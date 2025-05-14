Marmara'da dönüşüm beka meselesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milli güvenlik meselesi gördükleri depremi şehirlerden ve vatandaşların gündeminden bir an önce çıkarmak istediklerini vurguladı. Kurum, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde "Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kolektif Vizyon" temasıyla düzenlenen "2. Uludağ Çevre Forumu"nda konuştu.





50 BİN KONUT DAHA TESLİM EDECEĞİZ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde adeta Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ettiklerini belirten Kurum, 201 bin konutu 2 yıl bitmeden afetzedelere teslim ettiklerini anımsattı. Kurum, 250 bininci konutun anahtarlarını da gelecek ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta teslim edeceklerini dile getirerek, "İnşallah yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza söz verdiğimiz 453 bin konutu tamamlayarak evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.





MARMARA’YA ODAKLANACAĞIZ

Deprem bölgesindeki çalışmalar bittikten sonra başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya odaklanacaklarının altını çizen Kurum, "Marmara, ülke üretiminin ve istihdamının yüzde 50'den fazlası. Yani Marmara'ya hepimizin gözü gibi bakması lazım. Deprem bölgesinde edindiğimiz tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere hızlıca Marmara'daki illerimize aktaracağız. 23 Nisan'daki 6,2'lik İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarı. Bursa, Yalova, Tekirdağ, Kocaeli de etkilendi. Ekonominin yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara'da yaşanacak bir deprem Türkiye'miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Bu vesileyle her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum. Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin, özel sektörümüzün en öncelikli, sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Nasıl 6 Şubat sabahı el ele verdiysek şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı ve şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz" diye konuştu.





BELEDİYELER MÜSİLAJLA İLGİLİ SÖZLERİNİ TUTSUN

Kurum, Marmara Denizi'nde müsilajın yeniden görülmesine de değindi. Bakanlık olarak, eylem planını beraber hazırladıkları belediyelerin, vazifelerini yeterince yerine getirmediğine dikkat çeken Kurum, şunları kaydetti: "Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Bekleyecek zaman kalmadı. Biz, bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye hazırız. Çevrede, depremde siyaset olmaz. Burada bir bahane yok. Bu nedenle tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun bir şekilde yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız."





DEPOZİTO SİSTEMİ 81 İLE YAYILACAK

Sıfır Atık Projesi'nde yeni bir aşamaya geçildiği bilgisini de veren Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti: "Çevre Ajansı ile depozito yönetim sistemi için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Kızılcahamam'dan sonra Sakarya'yı da depozito sistemimiz için pilot il belirledik. Böylelikle bu sistemi 81 ile yayarak geri dönüşümde hem vatandaşımızın hem çevremizin kazanacağı bir sürece girmiş olacağız. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi sürdürecek ve 2053 yılına kadar alüminyumdan çeliğe, çimentoya kadar birçok sektörde emisyon azaltımı sağlayacağız."





TÜRKIYE ARTIK COĞRAFYADA OYUN KURUCU

Forumda konuşan Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da son 10 yılda dünyadaki her konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin artık oyun kurucu hüviyete kavuştuğunu ifade etti. Burkay, "Yakın dönemde hem Suriye'de hem Libya'da hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu coğrafyada savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya baktığımızda Türkiye oyunu kuran, bu oyuna göre partnerini seçen güce kavuşmuş bir ülkedir. Ekonomide üzerimize düşen katkıyı koymaya hazırız" dedi.



