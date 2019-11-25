Ekonomi Marmarayı kullananlar dikkat Ücret iadesi almayı unutmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marmaray'ı kullananlar dikkat: Ücret iadesi almayı unutmayın

Tüketici örgütlerinin temsilcileri, Gebze-Halkalı hattında 43 durakla hizmet veren Marmaray'da ücretlerin 2,60-5,70 lira aralığında değiştiğini belirterek, zaman zaman ücret iadesi almayı unutan yolculara bu konuda uyarıda bulundu. TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, "Marmaray'da 1-7 istasyonda 2,60 lira, 8-14 istasyonda 3,25 lira, 15-21 istasyonda 3,80 lira, 22-28 istasyonda 4,40 lira, 29-35 istasyonda 5,20 lira, 36-43 istasyonda ise 5,70 lira ücret alınıyor. Binilen istasyonda en uzak mesafe ücreti alınıyor. En uzak mesafeye gidilmemesi halinde inilen duraktan çıkarken, İstanbulkart'ın çıkışlarda ücret iadesi cihazına okutulması gerekiyor" diyerek uyardı. TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal ise, "Özellikle Marmaray'ı sık kullanmayanlar ve İstanbul'da yaşamayıp da ziyarete gelenler ücret iadesi almayı bilmiyor veya unutuyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Marmaray
Marmaray

Tüketici örgütlerinin temsilcileri, Gebze-Halkalı hattında 43 durakla hizmet veren Marmaray'da ücretlerin 2,60-5,70 lira aralığında değiştiğini belirterek, zaman zaman ücret iadesi almayı unutan yolcuları bu konuda uyardı.

5,5 yıl boyunca 5 durakla hizmet veren Marmaray, 12 Mart’tan itibaren Gebze-Halkalı hattında 43 durakla hizmet vermeye başladı. Günlük ortalama 365 bin yolcunun taşındığı hatta, istasyon sayısına göre ücret alınıyor.

KULLANILAN İSTASYON SAYISINA GÖRE ÜCRETLENDİRME

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaray'ın İstanbullular için çok önemli bir toplu taşıma hizmeti sağladığını belirterek, konfor ve ulaşım ağı genişledikçe toplu taşımaya ilginin arttığını söyledi.

  • Marmaray'da kullanılan istasyon sayısına göre ücret alındığını hatırlatan Küçük, ücretlendirmenin, 1-7 istasyonda 2,60 lira, 8-14 istasyonda 3,25 lira, 15-21 istasyonda 3,80 lira, 22-28 istasyonda 4,40 lira, 29-35 istasyonda 5,20 lira, 36-43 istasyonda ise 5,70 lira olduğunu aktardı.

ÇIKIŞLARDA ÜCRET İADESİNİ ALMAYI UNUTMAYIN

Küçük, "Marmaray'ın ücretlendirme sisteminde, binilen istasyonda en uzak mesafe ücreti alınıyor. Çünkü istasyondan dışarı çıkmadığınız sürece en uzak mesafeye kadar gitme imkanınız bulunuyor. En uzak mesafeye gidilmemesi halinde inilen duraktan çıkarken, İstanbulkart'ın çıkışlarda ücret iadesi cihazına okutulması gerekiyor." dedi.

Toplamda 7 istasyon kullanan birisinin çıkışta iade cihazına kartı okutmaması halinde 3,10 lira fazla ücret ödediğine dikkati çeken Küçük, yolcunun duraktan çıkar çıkmaz kartını okutması gerektiğini vurguladı.

Küçük, benzer ücretlendirme sisteminin metrobüste de bulunduğunu ifade ederek, bu ulaşım araçlarını özellikle çok kullanmayanların durumdan habersiz olduğunun görüldüğünü kaydetti.

AYLIK ABONMANLAR DA İADE ALIYOR

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal da Marmaray yolcularının ücret iadesi almayı zaman zaman unuttuğunu, özellikle Marmaray'ı sık kullanmayanlar ve İstanbul'da yaşamayıp da ziyarete gelenlerin ücret iadesi almayı bilmediğini veya unuttuğunu söyledi.

Marmaray'da istasyon çıkışlarında ücret iadesi için yazılı uyarıların bulunduğunu hatırlatan Koçal, "Ancak yolculuk esnasında da araç içinde anons yapılmalı. En azından her durak arası bir defa yapılması yeterli olacaktır. Öte yandan, İstanbulkart'a aylık abonman yaptıranlar da çıkışta kartını iade cihazına okutmalı. Çünkü orada da farklı bakiye düşüyor. 1-7 istasyonda 1, 8-21 istasyonda 2, 22-35 istasyonda 3, 36-43 istasyonda ise 4 geçiş hakkı düşülüyor." diye konuştu.

MARMARAY'DA ÜCRET TARİFESİ

Marmaray'da halihazırda geçerli olan tam, indirimli ve indirimli-2 ücret tarifesi (TL) şöyle:

TCDD Taşımacılık AŞ Marmaray ücret tarifesi
Tam (TL) İndirimli (TL) İndirimli-2 (TL)
En az taşıma ücreti 2,60 ₺1,25 ₺1,85
Tam parkur ücreti 5,70 ₺2,75 ₺4,00
Duraklar Tam İndirimli İndirimli-2
1 - 7 istasyon 2,60 1,25 1,85
8- 14 istasyon 3,25 1,55 2,30
15 - 21 istasyon 3,80 1,80 2,70
22 - 28 istasyon 4,40 2,10 3,15
29 - 35 istasyon 5,20 2,50 3,70
36 - 43 istasyon 5,70 2,75 4,00
Duraklar Aylık Sınırlı Marmaray
Abonman Bilet Kurumsal bilet
1 - 7 istasyon 1 3 1
8- 14 istasyon 2 3 1
15 - 21 istasyon 2 3 1
22 - 28 istasyon 3 3 1
29 - 35 istasyon 3 3 1
36 - 43 istasyon 4 3 1

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