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Ekonomi

Mart ayı sosyal yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 Mart ayında Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı ve Çoklu Doğum Yardımı kalemlerinde 466,1 milyon TL sosyal destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

12:49 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
466,1 milyon TL ödeme yapıldı.

466,1 milyon TL ödeme yapıldı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında, mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.


Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirten Yanık,
"Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz."
ifadesini kullandı.

'466,1 milyon lira ödeme yapıldı'

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Yanık, "Bu kapsamda, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra üç nakdi sosyal destek programımız ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.



#sosyal yardım ödemeleri
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Derya Yanık
#depremzede
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