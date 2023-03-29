Mart ayı sosyal yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı

466,1 milyon TL ödeme yapıldı.
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında, mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
'466,1 milyon lira ödeme yapıldı'
Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Yanık, "Bu kapsamda, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra üç nakdi sosyal destek programımız ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.