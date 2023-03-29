Mart ayı sosyal yardım ödemeleri hesaplara yatırıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Kalıcı konutlarımızın inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde devam ediyoruz. En başından bu yana 'Yapamazsınız' dedikleri TOGG 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize milletimizin sahip çıktığını gösteriyor'' ifadelerini kullandı. Peş peşe indirim müjdesi veren Erdoğan, ''Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı doğal gaz tarifesinde nisandan itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz'' açıklamasında bulundu.