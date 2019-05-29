Masalsı yolculuk bugün başlıyor

Erzincan halkı, ilk seferini 29 Mayıs’ta Ankara-Kars hattında yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi’ni beklemeye başladı. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi’ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine bugün Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini yapacak. İlk seferini yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincanlıları heyecanlandırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Doğu Ekspresine alternatif olarak sefere başlayacak Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlandı.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs’ta saat 20.00’de Ankara’dan Kars’a yapacak. Tren, Ankara’dan giderken Erzincan’ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak. 120 yolcu kapasiteli olacak. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 20.00, Kars’tan saat 23.00 civarında kalkacak. Biletleri 14 Mayıs’tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.”

ZAMANIN VE MEKANIN İÇİNDE SEYAHAT

Klibi yayınlanan Turistik Doğu Ekspresi için şu ifadelere yer verildi:

“Bir seyahatten ne beklersiniz? Nasıl dinlenmeli? Sizi nasıl kaçırmalı günlük hayattan? Nasıl keşfetmeli yeniden? Nereye taşımalı sizi? Ve nasıl geriye, dolu dolu yaşadıklarınız kalmalı? TCDD Taşımacılığın yeni sefere koyduğu Turistik Doğu Ekspresi treni size böyle bir yolculuk vaat ediyor. Sadece bir yerden bir yere değil, zamanın ve mekanın içinde seyahat, Anadolu’nun kalbine bir yolculuk bu. Gerçek sahiplerinin dışında el değmemiş bir doğaya, dağlara, göllere, yeşille ve geçmişe, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesinden izlere yaşamın ve zamanın gizemine. Turistik Doğu Ekspresi ile trenin mutluluk verici dinginliğinde konforlu bir tatil yapmakla kalmazsınız. Bu muhteşem yolculuğun panoramasında “Ah keşke ben de orada olsaydım” dediğiniz yerlerin hepsi yolunuzun üstündedir. Sivas’ta taşların sırrıyla büyülenebilir, Erzincan’da Karanlık Kanyonun derinlerinde aydınlanabilir, Divriği ve Erzurum’da minarelerle göğe uzanabilirsiniz. Kars’ta önce buz mavisi bir sonsuzluğa dörtnala koşabilir, sonra Ani’de geçmişin sırdaşlığına kabul edilebilirsiniz. Turistik Doğu Ekspresi treni sizi bu benzersiz yolculuğa bekliyor. Zamanın ve mekanın içinde, eşsiz doğası, binlerce yılın birikmiş kültürü ve bütün renkleriyle.”

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"2. ULUSAL DOĞU EKSPRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI"

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde TCDD Taşımacılık A.Ş. ev sahipliğinde 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf yarışması başlatıldı. 21 Haziran 2019 tarihinde sona erecek yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin, mansiyon (3 eser) 3 bin ve sergileme (en fazla 50 adet) 300 TL para ödülü verilecek.

FOTOĞRAF 21 Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine de büyük katkı sunuyor. Farklı illerden ekspresle Muş Garı'na gelen yolcular, ilk önce baharın gelişiyle renk cümbüşüne dönüşen Muş Ovası'nın doğal güzellikleriyle karşılaşıyor. Yolcular, ayrıca Bitlis'te yemyeşil tabiatın yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. 8 vagon ve 320 yolcu taşıma kapasitesine sahip Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yolcular, doğa ile iç içe yaptıkları seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmiyor. TCDD Taşımacılık AŞ Yolcu Servisi Müdür Yardımcısı Yücel Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vangölü Ekspresi'nin haftanın iki günü Ankara ve Tatvan arasında yolcu taşıdığını söyledi. TCDD Taşımacılık AŞ Yolcu Servisi Müdür Yardımcısı Yücel Arıcan, yaptığı açıklamada, Vangölü Ekspresi'nin haftanın iki günü Ankara ve Tatvan arasında yolcu taşıdığını söyledi. Ekspresle yolculuğun son zamanlarda daha fazla tercih edilmeye başlandığını anlatan Arıcan, Yolcu sayısı az gibi görünüyor ama doluluk oranımız iyi. Tercih edenlerimiz var. Yöre insanı da trene önem vererek tercih ediyor. Çok güzel bir güzergah. Elazığ, Muş ve Tatvan arasında manzara çok güzel. Trenimizin manzarası... Güzel yerlerden geçiyor. Gerçekten son dönemde bir akım var dedi. Ardından Doğu Ekspresi ile başladı. Şimdi de Vangölü Ekspresi. Bu yılın ilk 4 ayında Vangölü Ekspresi ile 13 bin 232 yolcu taşımışız. Hem biz hem de yolcularımız bu tutkudan memnun ve devam etmesini diliyorum. ifadelerini ekledi. Trende klimalı pulman, kuşet ve kompartman tipi vagonların yer aldığını kaydeden Arıcan, hijyen konusunda da gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Mustafa Ersin İşgüzar da trene Kayseri'den bindiğini ve doktora başvurusu yapmak için İran'a gideceğini kaydederek, Çok güzel manzaralar. Hizmet gayet yerinde ve çarşaflar temiz. Çikolata, bisküvi ve su ikramı var. Personel güler yüzlü. Hepsine teşekkür ediyorum. Gayet memnunum. Trenle seyahat etmeyi seviyorum. Seyahati sadece yatmak veya temiz çarşaflar değil, bu manzaraya bakmak bile özel kılıyor. ifadelerini kullandı. Ayşe Uygun da eşiyle ilk defa trene bindiklerini ifade ederek, Çok güzeldi. Otobüsle gidemedik. Yükseklik korkusu olduğu için de uçağa binemedik. Bu nedenle treni tercih ettik ama memnun kaldık. Bundan sonra da binmeyi düşünüyoruz. Daha uzun seferlerde tekrar binmeyi düşünüyoruz. Çok güzel doğal güzelliklerin içinden geçtik. Görsel bir ortamda seyahat ettik. görüşünü paylaştı. Seyahat edenlerin yeni gözdesi Vangölü Ekspresi . . . . . . . . . Seyahat edenlerin yeni gözdesi: Vangölü Ekspresi Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından adeta süzülerek gelen Vangölü Ekspresi, yerli ve yabancı yolcularına eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat yapma fırsatı veriyor.

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EKONOMİ Masalsı yolculuk 29 Mayıs’ta başlıyor