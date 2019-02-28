Ekonomi Mavi haşhaş pazar tezgahında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mavi haşhaş pazar tezgahında! Haşhaşın faydaları nelerdir?

Mavi haşhaş pazar tezgahında

Kütahya’nın Emet ilçesinde kendi ürettiği mavi haşhaş tozunu ve ezmesini satan Hakkı Ünal, şifa kaynağı bu ürünün bir çok derde deva olduğunu söyledi. Ünal, mavi haşhaşın kilosunun 80 TL’den satıldığını belirtti.

Haber Merkezi IHA
Mavi haşhaşın kilosu 80 TL’den satılıyor.
Mavi haşhaşın kilosu 80 TL’den satılıyor.

Mavi haşhaşı daha tamamen olgunlaşmadan topladıklarını belirten Hakkı Ünal, ’’İçindeki tohumları çıkarırız. Hafif sıcaklıkta kuruturuz. Daha sonra kurutulmuş mavi haşhaş başları suyla kaynatılır. Bu suyun ağrı kesici özelliği vardır. Bundan dolayı gargara yapılır, diş ağrılarına iyi gelir. Suyu içilerek vücudun çeşitli yerlerindeki ağrılara karşı kullanılır.Toz olarak baharat olarak yemeklerde kullanılır. Kuruyan tohumlar ezme yapılır. Mavi haşhaşın ezmesinden yapılan börek, gözleme ve ekmekler hem şifalıdır hemde oldukça lezzetlidir. Mavi haşhaş, diğer haşhaş türlerine göre çok daha şifalı ve ağrı kesici özelliği ile çok satılan bir üründür’’ ifadelerini kullandı.

Ünal, mavi haşhaşın kilosunun 80 TL’den satıldığını sözlerine ekledi.

İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
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İstanbul'da kadayıf tatlısı üreticisi olan Sinan Çamlı, 19 yıl önce Giresun'un Dereli İlçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu.
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Çamlı'nın oğulları Yasin ve Seçkin Çamlı da babasıyla çalışmaya başladı.
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Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi.
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Türkiye’den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti.
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'KEÇİ SÜTÜ ÇOK SAĞLIKLI' Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi.
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Çamcı, Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre’den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun’a her hafta dağıtım yapıyoruz. Birçok ile gönderiyoruz dedi.
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'AŞIRI TALEP GÖRÜYOR' Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye’de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim diye konuştu.
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TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı.
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İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Title
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor
Giresun'un Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeyi aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi
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Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine işsiz olan öğrenci ve vatandaşlar memur olmak için, başvuru merkezine akın etti.
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Başvurunun alındığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca, uzun kuyruğu görüce işi ticarete döktü.
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Başvuruda zorunlu olan dosyalardan bulup başvuru merkezinin önünde satış yapmaya karar veren Sarıca, günde 300 dosya satıyor.
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Sarıca, 6 Mart’ta kadar sürecek olan başvuru kuyruğunu son güne kadar değerlendirmeyi düşündüğünü aktardı.
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TİCARET ZEKASI: Lisans mezunu olarak memur alımına başvurmak için gelen Sinan Sarıca, başvurudaki uzun kuyruğu görünce işi fırsata çevirdiğini söyledi.
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Sarıca, “İş başvurusuna geldim, uzun bir kuyruk görünce bu işi değerlendirip fırsata çevirelim dedim. İş başvurusu yapıldığı yerde dosya satmaya karar verdim. Tam dosya 4 lira, sade dosyayı ise 2 liradan satıyoruz. Bu işi ticaret zekası olarak değerlendirdik. 2 günde 300 tane dosya sattık, havanın durumuna bağlı çalışıyoruz. Yağmur yağarsa bizim işler de kesilir, yağmazsa böyle bereketli sıra olmaya devam ederse biz de satışa devam edeceğiz” dedi.
İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi
Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan vatandaşlar, başvuru merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, kuyruk sırasında memurluk için başvuruya gelen Sinan Sarıca kuyruk sırasını fırsata çevirdi.


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