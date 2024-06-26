Meclis'e 'yapay zeka' komisyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye'nin dijital değerler haritasını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, yapay zekanın geldiği noktanın saptanması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dün Google Türkiye yetkililerini dinledi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, yapay zekanın Meclis gündeminde tartışılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili çalışmalar var. Bunu çok önemsiyoruz ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha önemli adımların atılacağı kanaatindeyim" dedi. Yayman, Dijital Mecralar Komisyonu’nun yaz döneminde daha yoğun çalışmak suretiyle Türkiye'nin bir dijital değerler haritasını çıkaracağını da aktararak, "Dijital dünyanın bir anlamda neden, niçin ve nasıllarını ortaya koymak, bu konuda bir çerçeve çizmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERCİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI BULMALI

Google'ın ilk defa bu düzeyde dinleneceğini söyleyen Yayman, Türkiye'de basın yayın sektöründeki emek hırsızlığının önüne geçilmesi için talepler olduğunu belirtti. Yayman, şunları söyledi: "Haberin bir anda alınması ve yaygınlaştırılması, kurumsal olarak yapıların, şirketlerin, kurumların reklam gelirleri başta olmak üzere gelirlerinin azalması ciddi bir problem alanı oluşturuyor. Haberin Avrupa normlarında olduğu gibi bir telif sayılması, bununla ilgili Google ve diğer arama motorlarıyla bu konuda bir anlaşmaya varılmasını, emeğin karşılığının bulmasını önemsiyoruz."

Google 7 ayrı soruşturmadan geçti

Google Türkiye avukatlarında Gönenç Gürkaynak, Türkiye'de rekabet otoritesinin çok aktif olduğunun altını çizerek, "Eylül 2018'den bu yana Google üzerinde 7 ayrı soruşturma yürütmüş vaziyette. Süreli para cezası da aldı Google. Yani günlük bir para cezası işledi" dedi. Google Türkiye Müdürü Duygu Yücesoy, Türkiye'de 400 binden fazla içerik ihlal edici bulunduğunu söyledi. Yücesoy, "Türkiye'de haber web sayfalarına yılda 10 milyar tıklama sağlanıyor, bu 2023 rakamı. Habercilerimiz için bunun yarattığı da bir ekonomik değer var, bu değer de 2 milyon dolardan fazla" değerlendirmesinde bulundu.







