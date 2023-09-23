Meclis'te enflasyonla mücadeleyi anlatacak

Turizmde yılın sekiz ayında 36 milyon 754 bin 146 yabancı ziyaretçi ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Turist sayısında Rusya, Almanya ve İngiltere ilk üç sırayı aldı. Türkiye, 1200 dolara çıkan turist başına ortalama harcama ile de turizmde ucuz ülke imajını büyük ölçüde kırdı.