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Ekonomi

Meclis'te enflasyonla mücadeleyi anlatacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yeni döneme ekonomiden önemli bir ismi ağırlayarak başlayacak. Komisyonda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan sunum yapacak. Yeni ekonomi yönetiminin para politikası başta olmak üzere tercih ettiği yöntem sunumda kapsamlı biçimde aktarılacak.

Uğur Duyan
04:00 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hafize Gaye Erkan

Hafize Gaye Erkan

9 Haziran’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan, ilk kez milletvekillerinin karşısına geçecek. Erkan, 3 Ekim’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığındaki ilk toplantısında sunum yapacak. Erkan'ın sunumunda, yeni ekonomi politikası kadar Merkez Bankası'nın son aylarda sürdürdüğü yüksek faiz politikasına ilişkin de kapsamlı bilgilendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Erkan, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı izlenecek mücadeleyi de vekillere ayrıntılı olarak anlatacak. Edinilen bilgiye göre; Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı kararlar sunumda geniş yer bulacak. Kararların arka planındaki gerekçeler detaylı biçimde milletvekillerine aktarılacak. Para piyasalarındaki hareketlilik ve fiyatlamada yaşanan artış da sunumda işlenecek. Meclis'e gelmesi planlanan ekonomi yasaları ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemelerin TCMB ile bağlantılı olanları da bilgilendirme sunumunda yer alacak.


#Ekonomi
#enflasyon
#TBMM
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