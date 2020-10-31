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Ekonomi Medikal beslenme63 yerli olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Medikal beslenme %63 yerli olacak

Nestle Bursa’da attığı fabrika temeliyle medikal beslenmede Türkiye’yi dışa bağımlı olmaktan kurtaracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika üretime geçtiğinde medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63’ü artık Türkiye’den karşılanabilir hale gelecek. Medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme oluyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nestle’den Bursa’ya önemli yatırım
Nestle’den Bursa’ya önemli yatırım

Karacabey ilçesinde, Nestle Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası’nın temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bunun Nestle’nin Türkiye’deki beşinci fabrikasının olacağını söyledi.

250 MİLYON LİRAYA TEKNOLOJİK TESİS

Varank, “Nestle, Bursa’da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle’nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak” ifadesini kullandı. Varank, firmanın Çin’de buna benzer bir yatırımının bulunduğunu aktararak “Çin’den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak Bursa’da kuruyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika, ağustos 2021’de üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63’ü artık Türkiye’den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor” dedi.

HASTALARA ŞİFA OLACAK

Varank, bu yatırımla doktorlar tarafından reçetelenen ve eczanelerde satılan beslenme ürünlerinin artık Türkiye’de üretileceğine dikkati çekerek, “Bu ürünler, çocuklardaki pediatrik alerjiden tutun da yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözümler sunuyor. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenebilmeleri için gereken medikal ürünler işte bu fabrika sayesinde artık ülkemizde üretilecek” dedi. Törene online olarak bağlanan Nestle Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ansgar Bornemann da, “Oral medikal beslenme ürünlerimizin üretiminin yüzde 100’ünü bu topraklara taşıyarak halihazırda yurt dışından temin edilen ürünlerin büyük bir kısmını yerel olarak üretmiş olacağız. Ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol üstleneceğiz” diye konuştu.

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