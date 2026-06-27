Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Medipol'den Afrika'ya spor sağlığı köprüsü: Burkina Faso ile stratejik iş birliği imzalandı

Medipol'den Afrika'ya spor sağlığı köprüsü: Burkina Faso ile stratejik iş birliği imzalandı

13:2427/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Burkina Faso’da “Medipol Temsilcilik Ofisi” açılması yönündeki çalışmalar da iş birliği kapsamına alındı.
Burkina Faso’da “Medipol Temsilcilik Ofisi” açılması yönündeki çalışmalar da iş birliği kapsamına alındı.

Medipol Sağlık Grubu, uluslararası alandaki sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Burkina Faso ile spor hekimliği alanında tarihi bir iş birliği protokolüne imza attı. Anlaşma kapsamında Burkina Fasolu milli sporcuların ileri düzey tedavileri Medipol’de gerçekleştirilecek; ayrıca Afrikalı spor hekimlerine özel eğitim programları düzenlenecek.

Türkiye’yi sağlık turizminin küresel üssü haline getirme hedefiyle hareket eden Medipol Sağlık Grubu, Afrika kıtasındaki gücünü stratejik bir ortaklıkla pekiştirdi. Geçtiğimiz günlerde Medipol Mega Üniversite Hastanesinde düzenlenen törenle, Burkina Faso Spor Büyükelçiliği ile kapsamlı bir spor hekimliği iş birliği anlaşması imzalandı.

SPORCULARA ÜST DÜZEY TEDAVİ, HEKİMLERE EĞİTİM

İmzalanan bu özel anlaşma sayesinde, Burkina Fasolu profesyonel sporcuların spor hekimliği, travmatoloji, ortopedik cerrahi ve fonksiyonel rehabilitasyon hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak. Ülkede tedavisi zor olan atletlerin tıbbi transferleri ve iyileşme süreçleri Medipol uzmanlığında yürütülecek. Ortaklık sadece hasta tedavisiyle sınırlı kalmayacak. Spor sağlığı alanındaki ulusal yetkinlikleri artırmak amacıyla, Burkina Fasolu spor hekimleri ve sağlık personeli için Medipol bünyesinde sürekli eğitim programları hayata geçirilecek. Ayrıca iki taraf, ilerleyen dönemde Burkina Faso’da bir “Medipol Temsilcilik Ofisi” açılması yönündeki çalışmaları da iş birliği kapsamına aldı.

İmza törenine; Burkina Faso Spor Büyükelçisi Charles Kaboré ve Burkina Faso’nun Türkiye Büyükelçisi Tuğgeneral Vinta Somé katılım sağladı. Medipol Sağlık Grubu adına ise İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, Uluslararası Hasta Hizmetleri Müdürü Dr. Murat Şimşek, Afrika Bölge Müdürü Dr. İsmail Murat, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara ile Afrika ekibinden Abdoul Halim Kabora ve Nkombo Mayeckou törende hazır bulundu.






#medipol sağlık grubu
#burkina faso
#spor hekimliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi