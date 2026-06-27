Medipol'den Afrika'ya spor sağlığı köprüsü: Burkina Faso ile stratejik iş birliği imzalandı

Türkiye’yi sağlık turizminin küresel üssü haline getirme hedefiyle hareket eden Medipol Sağlık Grubu, Afrika kıtasındaki gücünü stratejik bir ortaklıkla pekiştirdi. Geçtiğimiz günlerde Medipol Mega Üniversite Hastanesinde düzenlenen törenle, Burkina Faso Spor Büyükelçiliği ile kapsamlı bir spor hekimliği iş birliği anlaşması imzalandı.

İmzalanan bu özel anlaşma sayesinde, Burkina Fasolu profesyonel sporcuların spor hekimliği, travmatoloji, ortopedik cerrahi ve fonksiyonel rehabilitasyon hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak. Ülkede tedavisi zor olan atletlerin tıbbi transferleri ve iyileşme süreçleri Medipol uzmanlığında yürütülecek. Ortaklık sadece hasta tedavisiyle sınırlı kalmayacak. Spor sağlığı alanındaki ulusal yetkinlikleri artırmak amacıyla, Burkina Fasolu spor hekimleri ve sağlık personeli için Medipol bünyesinde sürekli eğitim programları hayata geçirilecek. Ayrıca iki taraf, ilerleyen dönemde Burkina Faso’da bir “Medipol Temsilcilik Ofisi” açılması yönündeki çalışmaları da iş birliği kapsamına aldı.