Ekonomi Medya AŞden çıkarılan iki işçi işe iade davasını kazandı
İŞ DÜNYASI

Medya AŞ'den çıkarılan iki işçi işe iade davasını kazandı

Medya AŞ'den çıkarılan iki işçi işe iade davasını kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya AŞ'de iş akitleri feshedilen iki işçinin açtığı davada, işe iade kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Medya AŞ'deki görevlerine son verilenler İBB önünde açıklamalar yapmışlardı.
Medya AŞ'deki görevlerine son verilenler İBB önünde açıklamalar yapmışlardı.

İstanbul 35. İş Mahkemesindeki duruşmada, davacı Samet Baştekin'in avukatı ile davalılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dijital Medya AŞ'nin avukatları katıldı.

Davacının avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davalı Medya AŞ'nin avukatı, tanık bildirmek için süre istediklerini, ayrıca fesih şartlarının oluştuğu hususunda bilirkişi deliline başvurmak istediklerini söyledi.

İmamoğlu Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu
OYNAT 00:30
İmamoğlu Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu
Göreve gelmeden önce hiçbir çalışanın işinden olmayacağını taahhüt eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinini işten çıkarılmasını savundu. İmamoğlu işten çıkarmalarla ilgili, 'Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün.' dedi.


Hakim, tanık dinletme talebi ile dosyadaki deliller hukuki değerlendirme gerektirdiğinden bilirkişi incelemesi talebinin reddine karar verdi.

  • Hakim, davanın kabulüne, davalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan feshin geçersizliğine, davacının Dijital Medya AŞ'deki işe iadesine hükmetti.

İstanbul 25. İş Mahkemesindeki duruşmaya da davacı Seyit Vural'ın avukatı ile davalılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dijital Medya AŞ'nin avukatları katıldı.

Duruşma sonunda kararını açıklayan hakim, işçinin işe iadesine hükmetti.

Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
OYNAT
Ekrem İmamoğlu zam üstüne zam yaptı: İBB'de neler oluyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz 5 bin işçiyi kovan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği gibi 10 gün içinde ulaşımdan suya otoparktan bisiklet kiralamaya kadar birçok hizmete de zam yaptı.


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