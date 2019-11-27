Medya AŞ'den çıkarılan iki işçi işe iade davasını kazandı

İmamoğlu Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu

Göreve gelmeden önce hiçbir çalışanın işinden olmayacağını taahhüt eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinini işten çıkarılmasını savundu. İmamoğlu işten çıkarmalarla ilgili, 'Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün.' dedi.